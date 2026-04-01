CTC impulsa el talento emprendedor con el Desafío Emprendedor 2026

Centros Tecnológicos Comunitarios fortalece la innovación y el emprendimiento nacional con una plataforma que transforma ideas en proyectos sostenibles de alto impacto comunitario.

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Santo Domingo. – celebraron con éxito el Desafío Emprendedor CTC 2026, una iniciativa orientada a fortalecer las capacidades de emprendedores y promover el desarrollo de ideas innovadoras con impacto en las comunidades.

El evento se llevó a cabo en las oficinas principales de los CTC, donde los participantes de distintas zonas del país, presentaron sus propuestas de negocio ante un jurado conformado por destacados profesionales de amplia trayectoria, quienes evaluaron cada proyecto con una mirada experta, objetiva y enriquecedora, contribuyendo a elevar el nivel del proceso.

Centros Tecnológicos Comunitarios recibe reconocimiento de prestigiosas academias internacionales El Desafío Emprendedor CTC es una iniciativa que busca acompañar a personas con ideas de negocio, brindándoles herramientas, formación y orientación para convertir sus propuestas en oportunidades reales de generación de ingresos, aportando al desarrollo económico y social en distintas comunidades del país.

Esta iniciativa busca impulsar la transformación de ideas en oportunidades reales, resaltando el talento de los participantes y su capacidad de generar soluciones con impacto positivo. En ese sentido, el director de los CTC, Isidro Torres, valoró la iniciativa como un espacio clave para seguir fomentando el emprendimiento, la innovación y la inclusión en todo el país, y destacó que el proyecto ganador pasará a formar parte del programa de aceleración de emprendimientos tecnológicos de los CTC, fortaleciendo así su desarrollo y proyección.

“El Desafío Emprendedor CTC 2026 confirma el gran potencial innovador que existe en nuestras comunidades. Desde los CTC seguimos comprometidos con ofrecer las herramientas y el acompañamiento necesario para que más emprendedores transformen sus ideas en proyectos sostenibles y de impacto real. Felicito a los ganadores y a todos los participantes por demostrar que el talento y la creatividad continúan siendo motores del desarrollo en nuestro país.” manifestó Isidro Torres.

Como resultado de esta edición, fueron reconocidos como ganadores Yovanny Rodríguez, en primer lugar; Cristian Sánchez Ramírez, en segundo; y Hansel Pérez Espinosa, en tercer lugar, gracias a propuestas que cumplieron con los criterios del desafío, destacándose por su enfoque innovador, su viabilidad y su impacto, en línea con los desafíos actuales y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

A través de este tipo de actividades, los CTC reafirman su compromiso con la promoción del emprendimiento, la inclusión digital y la creación de oportunidades, consolidándose como un espacio fundamental para el desarrollo del talento en todo el territorio nacional.