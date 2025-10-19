Por Joselito Feliz

Santo Domingo Este. – El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) celebró este domingo una gran Asamblea General en el Club Calero, con la participación del expresidente de la República y presidente del PLD, Danilo Medina Sánchez, junto al secretario general, Johnny Pujols y los miembros del Comité Político, Comité Central, dirigentes intermedios y militantes de toda la provincia Santo Domingo.

Al conversar con los miembros de la prensa, Danilo Medina aseguró que el PLD se encuentra en una etapa de reorganización y fortalecimiento interno, que lo posiciona como una fuerza competitiva de cara a los próximos comicios.

“Ganamos las elecciones en 1996 con 14 mil miembros y perdimos en 2020 con dos millones. La cantidad de personas en una organización no determina la victoria, sino sus acciones. Y las acciones del PLD nos están posicionando para ganar las próximas elecciones”, expresó Medina.

El presidente del PLD afirmó con determinación que el partido compite actualmente por el primer lugar, y pronosticó que, en los próximos meses, la organización morada recuperará la confianza mayoritaria del pueblo dominicano.

“Estamos compitiendo por el primer lugar. Y por nuestra trayectoria, sé que en unos meses estaremos en primer lugar. Tenemos un inmenso trabajo que mostrarle a la población, porque la gente sabe que cuando el PLD gobierna, el país vive mejor”, enfatizó.

Medina exhortó a la militancia peledeísta a salir a las calles y reencontrarse con los simpatizantes tradicionales del partido, a fin de motivarlos a votar nuevamente por la organización que, según dijo, ha demostrado capacidad de gestión, estabilidad económica y compromiso social.

Asimismo, destacó el proceso de transformación interna que impulsa la dirección política, con una nueva línea organizativa y electoral orientada a empoderar a las bases y fortalecer la estructura en cada demarcación.

“Estamos cambiando la estructura del partido para empoderar a nuestros camaradas y que tengan el control de los votantes en cada mesa electoral del país”, indicó.

El exmandatario también se refirió a la situación económica actual del país, señalando que las familias de clase media y los sectores populares enfrentan serias dificultades para cubrir el costo de la vida.

“La gente no la está pasando bien. Los precios en los supermercados son insostenibles, y los dominicanos tienen que limitar sus compras porque no les alcanza. La clase media y los pobres no pueden soportar este nivel de vida”, expresó.

La Gran Asamblea del PLD forma parte de la agenda de trabajo político que desarrolla la organización en todo el territorio nacional, en el marco de la implementación de su nueva estrategia organizativa y electoral.