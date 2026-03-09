¿Debió ser Sánchez el primer Padre de la Patria? Reflexiones en su natalicio

Por Jose M. Lantiagua

Un día como hoy 9 de marzo nace Francisco del Rosario Sánchez, fue incluido en una moción identificando a los luchadores de la patria Dominicana en el gobierno de Eulises Heureaux (Lilí), junto a Sánchez, también fueron propuestos Juan Pablo Duarte y Matías Ramón Mella, como padre de la patria. Los historiadores de la era de Lilí, determinaron que ellos fueran los padres de la patria que hoy tenemos. En la década del 1800 éstos ya habían fallecidos; las fechas de sus decesos fueron, Sánchez el 1861, Mella en el 64 y Duarte 76.

Con algunas explicaciones de sus hazañas e ideales, y un sentimiento póstumo que siempre embarga a los espíritus humanos, dan por sentado está propuesta.

Francisco del Rosario Sánchez fue más activo que los demás, ya que fue opositor de los preceptos de la anexión de República Dominicana a España. Este decía que el estado dominicano debía de ser soberano. Sánchez salió del país, y regresó por Haití con un grupo mixto para derrocar con armas al presidente dominicano Pedro Santana.

El Ejército Dominicano de Santana, repelió en San Juan de la Maguana ejecutando a Francisco del Rosario Sánchez y demás.

Hoy condenan a Pedro Santana por esta acción, y yo me pregunto: ¿Santana tenía que quedarse con los brazos cruzados esperando a que Sánchez lo derrocara? ¿Por qué Sánchez venía con un ejercicio haitiano luego de haber sido parte del entramado contra los haitianos? ¿O se equivocaron los historiadores con la colocación de Sánchez como uno de los padres de la patria?

Hay varias contradicciones por la lucha de la independencia, porque aún no se sabe cuál es la verdadera independencia si la que es en contra Haití o España.

Algunos historiadores dominicanos como, Adriana Mu-kien Sang Ben, Roberto Cassá y Juan Bosch aseveran que, la verdadera independencia fue en el 1865 para la Restauración, donde los dominicanos junto con haitianos se unen para luchar en contra del ejercicio español, y romper con la anexión.

Al conocer esta información, Francisco del Rosario Sánchez, debió ser el Padre de la patria número uno, ya que fue el primero en manifestarse y muerto en combate por esta causa, a mano del ejercito de Pedro Santana en el 1861.

No quiero causar molestias con esta reflexión sobre los escritos de nuestra historia

dominicana, trato sólo de hacer conjeturas basado en algunos historiadores.