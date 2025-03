Del país de las tentaciones”, a “la isla de las corrupciones”:  la verdad duele

Por David R. Lorenzo

Esta semana el Partido Popular de España quiso aprovechar el final del ‘reality’ llamado «El país de las tentaciones», para producir un video con inteligencia artificial para criticar al gobierno español por su supuesta lujuria y corrupción, en la que involucró, nada más y nada menos, a la República Dominicana, en la que es catalogada como “La isla de las corrupciones».

En el video aparecen recreadas y disfrutando de placeres en balnearios en este país caribeño, figuras políticas importantes de España, como el presidente Pedro Sánchez, su esposa, Begoña Gómez; José Luis Ábalos, su expareja Jessica, el empresario Víctor de Aldama, Francina Armengol, Koldo García, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz; Santos Cerdán y el ministro Ángel Víctor Torres, como fruto de la presunta corrupción y lujuria del gobierno español.

En el video se llama o califica a República Dominicana como «la isla de las corrupciones”, parodiando al popular reality show “La Isla de las Tentaciones”, debido a las “supuestas malas andanzas” de funcionarios y otras figuras del Gobierno español.

Desde Bruselas, Pedro Sánchez dijo que no había visto el video, pero pidió disculpa porque un partido de su país involucrara en la política de España a la República Dominicana, y, además, por llamarla «Isla de la corrupciones».

“Pido perdón a la República Dominicana y a los dominicanos y dominicanas por este vídeo tan vergonzoso al que tendrán que dar respuesta quienes lo han publicado”, dijo.

De su parte, el portavoz del Partido Popular en el Congreso, Miguel Tellado, pidió también perdón a la República Dominicana y señaló que ya ha sido retirado el video de sus redes sociales.

El Gobierno Dominicano, a través de la Cancillería, dijo en un comunicado: «lamentamos este agravio gratuito que no refleja la histórica relación de fraternidad entre ambas naciones». «El Gobierno dominicano ha sido reconocido internacionalmente por sus notables avances en el fortalecimiento del Estado de derecho y la transparencia».

«Es inaceptable la instrumentalización de la imagen del país, desnaturalizando sus símbolos patrios, y peor aún, con fines relacionados con asuntos internos de la política española», expresó la Cancillería a través de la red social X.

Sobre el particular, pienso que independientemente de que la Cancillería tiene razón de que, en un conflicto político de otro país, la República Dominicana no debe estar envuelta, ni deben ser utilizados sus símbolos patrios para esos fines, lo cierto es que el calificativo de «la isla de la corrupción», a los dominicanos no les cae nada mal, o, mejor dicho, les viene como anillo al dedo.

Pese, a que si bien es cierto que algunos informes se dice que el país ha mejorado en los índices de transparencia, no es menos cierto que la República Dominicana sigue siendo un paraíso para la corrupción.

Aquí todos los partidos que han pasado por el poder son corruptos, uno más que otros. En esta media isla no se persigue la corrupción como debe ser, aunque en los últimos 4 años mejoró algo, pero no lo suficiente. Pero, lo peor de todo es que a los tribunales les da brega condenar a un corrupto, y si lo hacen, es porque a quien le toca, tiene mucha mala suerte.

En este pedazo de tierra el poder atrae a los malos y daña a los buenos. Los que gobiernan se creen que hay que tomar todo el poder, que el poder hay que aplicarlo y que el poder es para siempre.

Por igual, algunos de los ex presidentes han dicho que “la corrupción se detiene en la puerta de mi despacho”, que no saben que estaban rodeados de corruptos, y que esas acciones no son penales, sino “indelicadezas” o “faltas administrativas”.

Así es que creo, que no debe haber ofensas por la imputación del Partido Popular de España, sino, agradecerle que promovió a la República Dominicana, en esa parte, tal como es.

Incluso, creo que el Ministerio de Turismo debe aprovechar ese creativo slogan pegajoso, que sin querer, el Partido Popular de España creó y nos regaló, para promocionar a la Republica Dominicana, porque después de todos somos «la isla de las corrupciones», aunque la verdad duela.