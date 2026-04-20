Milton Olivo propone transformar los en hogares en motores de empleo y generación de ingresos

Fuente externa

Santo Domingo Este. – El escritor y dirigente político Milton Olivo, presidente de la Corriente Quisqueya Potencia, presentó una innovadora propuesta para convertir los barrios en espacios de generación de generación de empleos e incremento de los ingresos a los hogares.

La iniciativa, denominada «Economía Circular Barrial» (ECIBA), busca que cada familia pueda generar ingresos desde su propia vivienda, integrando prácticas sostenibles que impacten positivamente la economía local y el medio ambiente.

Olivo explicó que el modelo se basa en dos pilares fundamentales: el aprovechamiento y venta de los residuos reciclables y la producción doméstica de alimentos.

«Imaginemos un barrio donde cada hogar produce dinero. Donde los residuos dejan de ser basura y se convierten en ingresos, y donde los patios, balcones y azoteas se transforman en espacios productivos», expresó.

Reciclaje que genera ingresos

El plan contempla incentivar la creación de centros de acopio en los barrios como emprendimientos verdes. Plantea que para facilitar e incentivar el proceso, se promueve la separación de residuos en los hogares en dos fundas:

Funda A: Desechos Orgánicos (Restos de Alimentos, Pañales y Desechos Sanitarios).

Funda B: Materiales reciclables (Papeles, cartones, vidrios, metales, desechos electrónicos, etc.

Estos últimos deberán ser colocados para su recolección los jueves, permitiendo su aprovechamiento por parte de los centros de acopio, que los comprarán directamente a los ciudadanos.

Producción de alimentos desde el hogar

El segundo componente del programa impulsa la siembra de alimentos en espacios domésticos. Olivo destacó que se puede cultivar en patios, balcones, azoteas o incluso en recipientes reciclados como cubetas, galones o poncheras.

Estos productos, cultivados aprovechando las semillas de los componentes de los alimentos que se cocinan en casa (Ajíes, Tomate, Berenjena, Auyama, u Hortalizas, entre otros). La idea es que posteriormente sean vendidos a las empresas suplidoras de alimentos para el sistema escolar, creando un mercado directo para los productores comunitarios en sus huertos caseros.

Economía verde y desarrollo local

La propuesta también promueve el surgimiento de emprendedores verdes que, a través de la gestión de residuos y la producción sostenible, generen empleos y dinamicen la economía en los barrios, instalando centros de acopio de materiales para ser reciclados.

«Transformar los residuos en ingresos y los hogares en centros de producción es una vía real para combatir la pobreza, fortalecer la economía local y proteger el medio ambiente», afirmó Olivo.

El dirigente hizo un llamado a la ciudadanía a integrarse a esta iniciativa, destacando que, más allá del beneficio económico, se trata de una acción clave para la salud del planeta.

«Si no lo haces por dinero, hazlo por el medio ambiente y el futuro de nuestras comunidades», concluyó Milton Olivo, quien es precandidato a la Secretaria General Nacional del Partido Revolucionario Moderno –PRM-.