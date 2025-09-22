“Desde Los Mina, Gobierno deja en servicio 13 comedores económicos en comunidades de todo el país”

Fuente externa

“Este ha sido un hito sin precedentes. Con la ampliación de los servicios de Comedores Económicos, este gobierno ha logrado niveles históricos en seguridad alimentaria, reafirmando el compromiso de avanzar hacia la meta de declarar la República Dominicana como un país con Hambre Cero”, resaltó el mandatario.

Santo Domingo Este. – El presidente de la República, Luis Abinader Corona, inauguró 13 nuevos comedores ubicados en diferentes localidades del país, en un acto realizado en la sede central de esa institución de servicio social, ubicada en el sector de Los Mina, Santo Domingo Este.

Durante la actividad, el primer mandatario destacó que estos establecimientos garantizan una alimentación de calidad a miles de familias dominicanas que viven en condiciones de vulnerabilidad, mejorando en gran medida su calidad de vida.

El jefe del Estado felicitó al director general de Comedores Económicos del Estado Dominicano (CEED), Edgar Augusto Féliz Méndez, destacando la gran labor que realiza, felicitación que también externó al equipo de trabajo.

Dijo que, con estas aperturas, se completa la meta de 159 comedores económicos instalados en todo el territorio nacional durante los cinco años de su gestión.

“Este ha sido un hito sin precedentes. Con la ampliación de los servicios de los Comedores Económicos, este gobierno ha logrado niveles históricos en seguridad alimentaria, reafirmando el compromiso de avanzar hacia la meta de declarar la República Dominicana como un país con Hambre Cero”, resaltó el presidente Abinader.

El jefe de Estado, acompañado del director general de Comedores Económicos, Edgar Augusto Féliz Méndez, declaró que, hasta la fecha, la puesta en funcionamiento de nuevas instalaciones lleva un aumento de más de un 500 por ciento, un beneficio directo en la economía del segmento poblacional más necesitado.

El acto de inauguración simbólica desde Santo Domingo Este representa, según palabras del propio mandatario, un compromiso cumplido con los más vulnerables y una inversión social que dignifica a la gente.

“No hay más nada que decir, con el mismo presupuesto hemos multiplicados en un 500 por ciento la instalación de comedores en todo el país, y seguiremos, antes de finalizar el año estaremos inaugurando unos 20 más”, resaltó.

De su lado, el director general de la institución de asistencia social expresó que, con esta expansión, se fortalece la capacidad operativa de los comedores, que hoy día sirven más de 54 millones de raciones cocidas anuales, además de los programas de distribución de raciones crudas y kits de emergencia que llegan a los sectores más vulnerables en situaciones de calamidad o desastres naturales.

“La gestión de Comedores Económicos ha pasado de ser un programa limitado a unas decenas de cocinas comunitarias a convertirse en una red nacional de seguridad alimentaria, con cobertura en todas las provincias del país y presencia en barrios y comunidades donde antes no existían servicios públicos de alimentación”, declaró el funcionario.

La bendición de los nuevos comedores estuvo a cargo del Padre Gregorio Alegría Armendáriz.

Aseguró que las comunidades de Sabana Yegua, Azúa; Guayubín, Montecristi; Partido, Dajabón; Guaymate, La Romana; Fondo Negro, Barahona; Clavellina, Bahoruco; José Francisco Peña Gómez, Pedernales; El Palmar, Bahoruco; Guayabal, Azúa; Fundación, Barahona; Sabana Grande de Palenque, San Cristóbal; Arroyo Dulce, Barahona; Guachupita, Distrito Nacional; así como una cocina habilitada en la Dirección de

Migración para los extranjeros detenidos, garantizando que estas poblaciones recibirán un servicio digno y oportuno, que contribuirá al fortalecimiento de la seguridad alimentaria en todo el país