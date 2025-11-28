Desvelan el «patrón claro» de la operación internacional contra Cuba

RT

Un estudio con una muestra intencional de cuentas de la red social X muy activos en campañas de extrema derecha contra el Gobierno de Cuba sostiene que ninguna de ellas se encuentra en la isla sino que mayoritariamente son manejadas desde EE.UU. y Europa.

«El odio contra Cuba no es ‘espontáneo’ ni ‘ciudadano’, sino una operación política organizada de la ultraderecha internacional, que busca fabricar consenso para la injerencia», afirmó el canciller cubano, Bruno Rodríguez, refiriéndose a este hallazgo.

El Observatorio de Medios de Cubadebate analizó 30 de esas cuentas de extrema derecha observando un «patrón claro», en palabras de Rodríguez: «Quienes llaman a endurecer el bloqueo, legitimar sanciones y presentar a Cuba como un Estado ineficaz, no hablan desde la realidad de la Isla, sino desde los centros del poder que la asedian», aseveró el titular de Exteriores.

Nueva función revela la ubicación

El análisis del Observatorio se ha basado en la nueva función de la red social, ‘Acerca de esta cuenta’, que permite conocer el país o región donde está basada una cuenta, así como otros datos, como su fecha de creación o desde qué tienda de aplicaciones se descargó la red social.

De esa muestra, de perfiles que se presentan como ‘voces’ de Cuba, dando a entender que operarían supuestamente desde el interior de la isla y que serían participantes directos del escenario político interno de la isla, 16 cuentas operaban desde EE.UU.; 5 desde España; 2 desde la ubicación genérica de América del Norte; mientras que desde México, Canadá, Alemania, Portugal, Uruguay y República Checa opera una cuenta desde cada país. Por el contrario, ninguna de ellas es manejada desde Cuba.

La nueva herramienta instalada en X apuntala aún más las teorías sobre la proliferación de granjas de bots y trabajadores que responden a operadores políticos y mediáticos que, en el caso de Cuba, estarían instalados mayoritariamente en Miami y Madrid.