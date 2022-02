DGII recauda 99% por marbete sin prórroga

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó que al cierre del plazo para renovar marbetes se recaudaron RD$2,349,120,000, de un monto estimado de RD$2,381,773,600, para un cumplimiento del 99%, logrando superar los últimos tres periodos de actualización del permiso de circulación vehicular.

En términos generales 1,426,107 vehículos renovaron a tiempo el marbete, de una cantidad de 1,550,776 unidades hábiles para esta temporada, por lo quedaron pendientes 124, 669.

La DGII felicitó a los contribuyentes que cumplieron acogieron a tiempo el llamado a renovación del marbete que inició el pasado día 02 de noviembre del 2021 y finalizó este 31 de enero del 2022.

Para esta temporada se mantuvieron los mismos precios del Impuestos de Circulación Vehicular de RD$1,500 pesos para los vehículos fabricados hasta el 2016 y de RD$3,000 los del 2017 en adelante.

Recargos

La DGII informó que a partir de hoy y durante este mes de febrero se podrá renovar con recargos en las 30 entidades financieras disponibles.

Los montos a pagar por recargos son:

• RD$2,000.00 (recargo) a vehículos que no renovaron antes del 31 de enero de 2022.

• RD$2,100.00 a vehículos que no renovaron el marbete 2020-2021

• RD$ 3,100.00 a vehículos que no renovaron en el marbete 2019-2020 y años anteriores

Mientras que a partir del primero de marzo las ventas del marbete se realizarán exclusivamente en las oficinas de la DGII.