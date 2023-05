Por: María Hernández

El 1 de mayo se conmemora en todo el mundo el Día Internacional del Trabajador, como una forma de recordar la sangrienta represión de que fueron víctima obreros de una fábrica llamada McCormick , de manera consecutiva en los meses de abril y mayo del año 1886, en Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Chicago, cuando sus jornadas de trabajo eran agotadoras de hasta 18 horas.

Este Día de los trabajadores quedó constituido en el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, en París, en el año 1889. También en 1955, el Papa Pío XII dedicó el 1 de Mayo al Día de San José como patrón de los trabajadores y como una reafirmación a la conmemoración, como relata International Labour Organization, en un escrito sobre la efeméride.

Otra fecha más que debería ser para celebrar, pero que encuentra a los dominicanos sumidos en la desesperanza y la incertidumbre luego de varios años sin trabajar, desde el inicio de la pandemia del Covid-19, algunos, que quedaron fuera de las empresas que se vieron afectadas por la enfermedad y que aún hoy no han podido restablecerse por completo tanto en nuestro país como a nivel global.

También está el caso de los cientos de miles de trabajadores que han sido desvinculados de las instituciones del Estado, sin importar su profesionalidad o experiencia llevados por compromisos políticos partidarios.

Las mejores plazas de trabajo están siendo ocupadas, en la actualidad, por ciudadanos de otras naciones que vienen con todo resuelto al país de regiones en donde crisis por guerras o de otra índole les hacen salir de sus lugares de origen a aventurar en países como República Dominicana en donde todo lo que huele a foráneo es bueno e inteligente, en todos los renglones de la economía, hasta en los medios de comunicación se dan esas preferencias, salvo algunas excepciones.

La buena presencia sigue siendo un tema que predomina en nuestro país y hasta hace poco había, incluso, instituciones bancarias de gran prestigio en donde no se permitía que las mujeres fueran con el pelo rizo a trabajar. Algunas han cambiado esa visión.En ese sentido crea gran satisfacción ver que en países como Estados Unidos la imagen de los trabajadores no tiene tanta importancia como en la República Dominicana donde se le pide a los empleados estar siempre muy bien puestos aunque sus sueldos no les den ni para comer.

El salario en este país es uno de los más bajos de América Latina y El Caribe. En el 2022 República Dominicana apareció en el último rango en cuanto a remuneraciones salariales, detrás de países como Costa Rica, Brasil, Uruguay, Chile, El Salvador, Ecuador, Nicaragua, Guatemala, Colombia, Paraguay, Panamá, Perú y México, según relata el periódico El Caribe en una publicación.

Mientras, un estudio publicado por el periódico Hoy en 2016 reveló que el 72% de los periodistas devenga sueldos de menos de 30 mil pesos y en muchos casos hay camarógrafos que tienen mejores salarios que algunos periodistas. El mismo estudio determinó que bajos salarios, trabajo peligroso sin la protección debida, largas jornadas laborales , el multiempleo son características comunes que afectan la calidad de vida y el ejercicio profesional del periodismo en la República Dominicana.

El ejemplo más reciente lo tenemos en la Dirección de Bienes Nacionales donde un periodista gana 25 mil pesos y un fotógrafo 37 mil pesos, como se puede ver en su portal de transparencia.

El salario de un médico residente en el sector público es 25,000 pesos, si es un pasante 21,000, en el caso de un especialista 35,000 por su trabajo 5 días a la semana y hacer servicio cada 3 días de 24 horas, de acuerdo a la revista Resumen de salud.

Mientras, en sentido general, el sueldo mínimo de los trabajadores dominicanos de grandes empresas es en la actualidad de 24,150 pesos.

Un obrero de la alcaldía del Distrito Nacional gana de 5 a 6 mil pesos y un jefe de Brigada 12 mil pesos. Una empleada doméstica gana 10,000 pesos. Un bombero en Haina tiene como sueldo mínimo 3 mil pesos, los pocos que están nombrados.

Sueldos de miseria si se comparan con el costo de la canasta básica en nuestro país que es RD$43,431 pesos de acuerdo a los últimos datos del Banco Central en febrero del 2023, por lo que la población pobre de nuestro país está obligada a comer una sola vez al día.

En la actualidad, el Día de los Trabajadores se tiene como una fecha festiva que a todos alegra y en especial en la República Dominicana en donde se alargan los días feriados por la conmemoración, pero no se debe olvidar el origen triste que tuvo este evento de trascendencia internacional en donde se recuerda a los obreros que alzaron su voz por una vida más digna para todos los que trabajan.