Dictan 15 años de prisión a hombre que violó sexualmente a una niña de 10 años de edad

Enviado por PGR

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Tercer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste condenó a 15 años de prisión a un hombre procesado por el Ministerio Público por violar sexualmente a una niña desde que ella tenía 10 años de edad, en un hecho ocurrido en el municipio Los Alcarrizos.

La condena contra José Amauris Fermín Rodríguez fue impuesta por el tribunal presidido por el juez Juan Pablo Ortiz Peguero y compuesto por las magistradas Nelcy Ortega y Sandra Josefina Cruz.

En el juicio, los fiscales litigantes Vilma Méndez y Joel Pinales indicaron que el acusado sostuvo relaciones sexuales con la niña durante tres años. El órgano investigador detalló que el justiciable fue arrestado en 2019, ya que mantuvo en silencio a la víctima por casi cuatro años, bajo la amenaza de que iba a matar a todos los miembros de su familia.

La investigación a cargo de la fiscal Nancy Abreu, directora de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales, reveló que el acusado también utilizaba a otro menor de edad para que sostuviera encuentros sexuales con la niña.

La conducta de Fermín Rodríguez, quien deberá cumplir prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en San Cristóbal, fue tipificada de violación al artículo 331 del Código Penal dominicano y de violación a los artículos 12 y 396, letra B y C, de la Ley 136-03, que crea el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.