Por Roberto Perez

SANTO DOMINGO.-La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), comprometida con la reducción de los accidentes viales en el país, presentó junto al destacado piloto profesional dominicano de automovilismo, Jimmy Llibre, un nuevo video de concientización enfocado en los riesgos de conducir a exceso de velocidad.

La iniciativa, bajo la producción del destacado director de cine, Archie López, busca crear un mayor impacto en la ciudadanía utilizando la voz y la experiencia de figuras reconocidas del deporte motor, para transmitir un mensaje claro: “No se trata de quien llega primero, sino de que todos lleguemos”, “la verdadera victoria es volver a casa seguro”.

El director de la DIGESETT, general Pascual Cruz Méndez, destacó la importancia de estas acciones educativas y subrayó que la institución continuará fortaleciendo sus campañas de prevención vial. “Nuestro objetivo es salvar vidas.

Con este nuevo audiovisual buscamos que los conductores comprendan que la prudencia y el respeto a los límites de velocidad son esenciales para la seguridad de todos”, expresó.

El video se está difundiendo a través de las plataformas digitales de la DIGESETT, medios de comunicación y redes sociales, como parte de la campaña permanente de educación y concienciación ciudadana.