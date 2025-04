Dio Astacio, Una rendición de cuentas llena de Mentiras y Promesas Cuestionables.

Por Jacobo Colon

El alcalde de Santo Domingo Este presentó su informe de rendición de cuentas en el Palacio Municipal “Dr. José Francisco Peña Gómez”, bajo el lema “orden, cosa que no vemos, transparencia que solo certificamos cuando ya no esté en la función de alcalde, que son muy precarios” con estos 3 pilares el alcalde destacó supuestos avances en la gestión de residuos, seguridad ciudadana y eficiencia administrativa.

Sin embargo, analizando su discurso nos damos cuenta de afirmaciones imprecisas, atribuciones indebidas y una perorata que desfigura la realidad de lo que se vive en santo domingo este.

Su primera mentira fue la posición en el SISMAP Municipal, el supuesto saneamiento de la ciudad y el rol de la Policía Municipal en la seguridad ciudadana.

Astacio afirmó que Santo Domingo Este está en una “buena posición” en el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública Municipal (SISMAP), citando una puntuación de 80.11%, pero cuando entramos a la página sismap.gob.do/municipal observamos que el alcalde omitió un dato clave, el municipio ocupa el puesto 39 entre los ayuntamientos del país.

Lejos de ser un logro destacado, esta posición indica que 38 municipios superan a Santo Domingo Este en eficiencia administrativa.

Estamos detrás de Altamira, Tenares, Santiago, Jamao al Norte, Banica,La Vega, Villa Gonzales, Licey al Medio, Moca, Bani, Luperón, Distrito Nacional, San Cristóbal, Yamasa, San Francisco, Navarrete, Pedro Santana, Jarabacoa, Mella, Azua, San Juan, San Pedro, La Romana, El cercado, Villa Altagracia, Tamboril, Nagua.

También de Esperanza, San José de Ocoa, Villa Hermosa, Comendador, Santo Domingo Norte, Sabana Grande de Boyá, Villa Tapia, San Rafael del Yuma, Bohechio, Guerra y justamente, en el No.39 esta santo Domingo Este.

Presentar la puntuación sin mencionar el ranking es una manipulación que exagera el desempeño de la gestión, socavando la transparencia que Dio Astacio dice priorizar.

Otro punto tocado por el Alcalde en la rendición de cuentos, perdón, cuentas de su primer año de gestión son los contenedores cuestionados, y que según el Ministerio de medio Ambiente no cuentan con los permisos que ellos debieron otorgar, no tienen estudio de impacto ambiental y representan un peligro para la salud de los que habitamos Santo Domingo Este.

Además de contribuir al caos en el tránsito.

El alcalde proclamó haber “saneado” y “recuperado” el municipio, citando la recolección de 534,360 toneladas de residuos, la eliminación de 161 vertederos improvisados y la instalación de 200 contenedores modernos.

Sin embargo, estos números carecen de contexto y no reflejan la realidad. La colocación de contenedores, presentada como un logro, ha sido criticada por su ilegalidad, al no cumplir con regulaciones de planificación urbana, juntos a los demás cuestionamientos enumerados mas arriba.

Además, la acumulación de basura persiste en sectores como Invivienda, Los Mameyes y Alma Rosa, Villa Carmen, Los Tres Brazos, Ensanche Isabelita, y centenas de barrios de este municipio, esto evidencia que el saneamiento está lejos de ser una realidad.

Astacio no mencionó planes integrales de reciclaje ni soluciones estructurales para el manejo de residuos, lo que limita el impacto de sus medidas. La narrativa de una ciudad “recuperada” parece más un eslogan que un reflejo de avances sustantivos.

Otro tema abordado por el actual alcalde es el de la policía municipal atribuyéndose haber contribuido a la disminución de la delincuencia, nada más absurdo que esto.

Esta atribución carece de fundamento.

Astacio afirmó que la Policía Municipal, con 500 agentes y 36 patrullas, ha contribuido a reducir la delincuencia, presentando a Santo Domingo Este como “el municipio con menos delincuencia”. Esta declaración es doblemente engañosa porque la policía municipal tiene funciones limitadas, como vigilar espacios públicos y hacer cumplir ordenanzas, no combatir el crimen, que es competencia de la Policía Nacional.

Atribuirle un impacto directo en la reducción de la delincuencia es una tergiversación de su rol y una mentira del tamaño de las torres gemelas.

Una realidad es que no existen estadísticas que respalden la afirmación de que Santo Domingo Este es el municipio más seguro. Todo lo contrario, tenemos reportes de la Policía Nacional y el Observatorio de Seguridad Ciudadana indican que el municipio enfrenta problemas persistentes de robos, asaltos y violencia doméstica.

Todo lo que vivimos en Santo Domingo Este sabemos que esta falsa seguridad lograda por el que dice Astacio al no contar con estadísticas verificables, su afirmación parece un intento de capitalizar políticamente un área fuera de su competencia, porque la seguridad es una función delegada y solo puede un ayuntamiento colaborar.

Dio Astacio debe escuchar lo externado en el día de ayer por su compañero de partido, eminente abogado municipalista y ex regidor, Waldys Taveras cuando expreso que esos no eran policías municipales debido a que no estaban acreditados en el Ministerio de Interior y policía, solo son un grupo de “hombres armados” que carecen de calidad para actuar.

Y le advertía a Dioris Anselmo Astacio que cualquier actuación de esa policía ilegal podría recaer sobre el Alcalde y su patrimonio.

Una policía ilegal que dique en el cumplimiento de sus funciones hiera o asesine a una persona, quien le entrego el arma ira como cómplice de tal acto deleznable. Según el razonamiento del Dr. Waldys Taveras.

Podemos afirmar que el discurso de Dío Astacio proyecta una imagen falsa de progreso, que está plagado de imprecisiones y atribuciones exageradas.

La posición 39 en el SISMAP, los contenedores cuestionados y la narrativa infundada sobre la seguridad ciudadana revelan una rendición de cuentas más enfocada en la percepción que en los hechos.