Diócesis Stella Maris propone crear a los seis alcaldes del territorio “Un Plan de Desarrollo Integral del Trabajo”

Por José Caceres

SANTO DOMINGO ESTE.- La Diócesis Stella Maris del municipio Santo Domingo Este, que encabeza el obispo electo, Manuel Antonio Ruíz de la Ruiz, sostuvo este miércoles en la Casa Arquidiocesana «María de la Altagracia», una “fructífera reunión” con los alcaldes y distritos municipales de la demarcación, donde todos se comprometieron a llevar a cabo con la Iglesia Católica para crear, “Un Gran Plan de Desarrollo Integral del Territorio”.

Manifestó que ese Gran Plan de Desarrollo Integral incluirá la parte de desarrollo económico, territorial y espiritual que pertenecen a la Diócesis Santo Domingo Este y los alcaldes se comprometieron con sus equipos a “poner en blanco y negro” sus necesidades para luego darle seguimiento y nuclear a otros actores.

“Nosotros quisimos escuchar de viva voz que piensan los honorables alcaldes y que ellos esperan de la Diócesis Stella Maris, recién creada por el Papa León XIV el pasado 17 de agosto y nosotros les hicimos ver que espera la Diócesis de cada uno de ellos”, dijo el obispo electo Manuel Ant. Ruiz de la Rosa.

Cada uno de los seis alcaldes agotó un turno donde expusieron sus necesidades y favorecieron la sugerencia de la Diócesis Stella Maris y se comprometieron a iniciar esos trabajos para el favor del bien común de todos.

Indicó que, “vamos trabajar en bloque, en conjunto, todos por Boca Chica, todos por San Luis, por Santo Domingo Este, por San Antonio de Guerra, por San Luis y por Hato Viejo, y estamos seguros que en un futuro cercano se verán los resultados con el concurso de todos, no de manera dispersa”.

Estuvieron presentes en esa reunión los alcaldes licenciado Ramón Candelario, del Distrito Municipal de Andrés de Boca Chica, el licenciado Francisco Rojas García, alcalde del municipio de San Antonio de Guerra, Dio Astacio, alcalde del municipio Santo Domingo Este, la licenciada Wenda Cepeda, alcaldesa del Distrito Municipal de San Luis, el licenciado Máximo Soriano, alcalde del Distrito Municipal de la Caleta y el licenciado Reynoso Hichiz Tellería, alcalde del Distrito Municipal Hato Viejo.

Proclamó el obispo electo que luego de su ordenación obispal, que está programada para el sábado 8 de noviembre venidero en el Pabellón de Gimnasia en el Complejo Deportivo del Parque del Este, volverán a reunirse para darle seguimiento a los primeros puntos acordados.

“Quiero agradecer de manera sincera su visita aquí a la Casa Arquidiócesana «María de la Altagracia», ya que podemos demostrar que todos somos un equipo, un cuerpo sólido trabajando por un bien para todos los habitantes que conforman la Diócesis Stella Maris”, afirmó el obispo Ruiz de la Rosa