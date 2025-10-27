Diputado Carlos José Gil deplora ausencia de asistencia social tras el paso de la tormenta Massiel

Por Darwin Feliz Matos

Santo Domingo Este.– El diputado por el partido Fuerza del Pueblo (FP), Carlos José Gil, expresó su profunda preocupación ante la ausencia de una respuesta rápida y efectiva por parte del Gobierno frente a los graves daños ocasionados por la tormenta Massiel, fenómeno atmosférico que dejó centenares de familias afectadas por inundaciones, deslizamientos y pérdidas materiales en distintas provincias del país.

Durante un recorrido por comunidades vulnerables del sector Cancino Adentro, el legislador constató personalmente la situación de decenas de familias que permanecen sin recibir ningún tipo de asistencia estatal, a pesar de haber perdido pertenencias, alimentos y mobiliarios a causa de las lluvias.

“No hemos visto la asistencia oportuna que el pueblo necesita en momentos de calamidad. La gente siente que está sola ante esta situación”, expresó el congresista, visiblemente preocupado por las condiciones en que viven los afectados.

Gil lamentó que, a diferencia de años anteriores, no se haya evidenciado la presencia del Plan Social de la Presidencia ni de otras instituciones de auxilio estatal, como los Comedores Económicos o el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), en los sectores más golpeados por el temporal.

“En administraciones pasadas, la solidaridad llegaba primero que las quejas. Hoy vemos comunidades enteras esperando sin respuestas, con niños y envejecientes expuestos a enfermedades por el agua acumulada y la falta de alimentos”, añadió.

El diputado de la Fuerza del Pueblo exhortó al Gobierno a activar con urgencia los mecanismos de asistencia y respuesta humanitaria, priorizando las zonas de mayor vulnerabilidad, especialmente en la provincia Santo Domingo, de forma especial en barrios de Santo Domingo Este tales como Cancino Adentro, El Tamarindo, Brisas del Este, Villa Liberación, El Perla, EL Tamarindo, entre otros donde las lluvias provocaron severas inundaciones y el colapso de viviendas.

Asimismo, Gil llamó a las autoridades locales y a las instituciones de protección civil a coordinar esfuerzos de limpieza, fumigación y distribución de insumos básicos, con el fin de prevenir brotes epidemiológicos y devolver la normalidad a las comunidades afectadas.

“El Estado tiene la obligación moral y constitucional de proteger a su gente. No se puede permitir que los dominicanos enfrenten solos las consecuencias de un fenómeno natural. La solidaridad no puede ser selectiva ni tardía”, subrayó el legislador.

Finalmente, el congresista reiteró su compromiso de seguir acompañando a las familias más necesitadas, gestionando soluciones inmediatas y promoviendo desde el Congreso políticas públicas más efectivas de prevención, mitigación y respuesta ante desastres naturales, para que tragedias como la ocasionada por la tormenta Massiel no vuelvan a encontrar al país desprotegido.