Diputados envían a una Comisión Bicameral Presupuesto General del Estado para el 2026

Santo Domingo.- La Cámara de Diputados aprobó en la sesión de este martes enviar a estudios de una Comisión Bicameral el proyecto de ley de Presupuesto General del Estado para el año 2026.

La pieza legislativa fue depositada el pasado 26 de septiembre por el Poder Ejecutivo, a través del director General de Presupuesto, José Rijo Presbot, en la Secretaría General Legislativa de la Cámara de Diputados.

En la comunicación que encabeza el documento, el Poder Ejecutivo explica que el presupuesto 2026 se estructura en torno a tres ejes fundamentales: la importancia del sector turismo en la economía nacional, el continuo respaldo al sector agropecuario, y la inversión en infraestructuras orientadas a mejorar la eficiencia, competitividad y productividad en los sectores clave de la economía.

“En definitiva, este proyecto de ley reafirma el compromiso del Gobierno con la consecución de resultados fiscales que, en un plazo razonable, permitirán alcanzar un equilibrio en las finanzas públicas, mantener la sostenibilidad fiscal, apoyar de manera eficiente las iniciativas privadas, y asignar los recursos en aquellas áreas prioritarias para mejorar la calidad de vida de todos los dominicanos”, expresa.

Los diputados aprobaron también un grupo de resoluciones en la que solicitan al Poder Ejecutivo la construcción y remozamiento de obras civiles, así como la instalación de oficinas públicas, destacamentos policiales y sucursales del Banreservas en diferentes demarcaciones del país.

Los diputados rindieron un minuto de silencio por el fallecimiento de Diego Crisóstomo Pérez, Mauricio Taveras Llibre y Diego Rodríguez, en un accidente de tránsito en la ciudad de Santiago, así como por el exdiputado Cesar Emilio Peralta de Azua, y el locutor Cesar Augusto Santana, de la provincia La Altagracia.