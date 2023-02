Director de la CAASD inicia trabajos de saneamiento de la cañada Marañón en SDN

Fuente externa

Santo Domingo. – El director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), ingeniero Felipe Suberví, (Fellito) dejó iniciados los trabajos de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada Marañón, en Santo Domingo Norte, beneficiando a más de 45,000 habitantes de la zona.

La limpieza y adecuación de esta cañada, es un reclamo de muchos años de los residentes en las comunidades de Marañón, Brisas de los Palmares, Libertad, y otros, en Sabana Perdida, que verán su sueño hecho realidad al ver saneado y remozado este importante acuífero de 2.5 kilómetros, cuyas aguas contaminadas afectan el entorno.

Suberví expresó su satisfacción por llevar soluciones a estas comunidades de Santo Domingo Norte y aseguró que seguirá trabajando desde la CAASD para cambiar la calidad de vida de los dominicanos.

“Ustedes no saben la satisfacción que me hace sentir llevar solución a problemáticas que son esperadas por años por la comunidad. Estoy seguro de que muchos pensaron que la solución no llegaría, sin embargo, una de mis principales virtudes es cumplir lo que prometo”, manifestó

Suberví, explicó que Marañón será cubierta con la construcción de una alcantarilla tipo cajón para mejorar el drenaje pluvial y sanitario de las viviendas que colindan con el afluente.

Señaló el titular de la CAASD que los trabajos consisten en la colocación de tuberías para la distribución de agua potable, construcción de alcantarilla, y nuevos registros pluviales y sanitario, así como la construcción de viviendas e iluminación exterior, cuya inversión será de RD$711.973.00 millones.

El funcionario se comprometió en entregar una obra digna y a tiempo que impactará positivamente en el diario vivir de los habitantes de los sectores afectados.

En ese orden, el director general de los Centros Tecnológicos Comunitarios, Isidro Torres, indicó que la cañada de Marañon, es un vivo ejemplo de que el gobierno de Luis Abinader y la CAASD, encabezada por Fellito, tiene una actitud de solución hacia las demarcaciones más vulnerables.

“Muchas gracias presidente Abinader, muchas gracias Fellito. Si esto no es cambio, aquí no se cambiará nada, porque aquí se demuestra la voluntad de solucionar”, afirmó

Llamó a los munícipes colaborar con el manejo eficaz de los residuos solidos en la demarcación para evitar los agentes contaminantes y los vertederos improvisados.

El Gran Santo Domingo cuenta con una serie de cañadas y afluentes que lesionan la salud y el medioambiente, problema que se agrava por la cantidad de desechos sólidos que las personas lanzan de manera irresponsable a estos, siendo Santo Domingo Norte el municipio que más posee.

La actual gestión se ha enfocado en el saneamiento pluvial y sanitario de estos recursos naturales a cielo abierto, además de su misión de llevar agua potable a cada hogar de la provincia.

A la fecha se están interviniendo 40 kilómetros de cañadas, beneficiando a miles de habitantes, entre las que se encuentran, Guajimía, Tiradentes, Lotes y Servicios, San Luis, Dos de Enero, Arroyo Hondo, Jicaco, La Malanga, Café de Herrera, Los Dulceros, Los Cocos y Villa Marina.

Al acto asistieron Betty Gerónimo, diputada; Vinicio Coco, director del parque Mirador Norte; Milagros Parada, intendente de la zona norte; Vitalia de la Rosa, pastora; Odalis Paulino, representante por comunidad, así como regidores y funcionarios de la CAASD.