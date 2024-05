Disimula mas decir “me empujaron” que reconocer “me caí”

Por Tony Rodríguez,/Abogado, politólogo

En la oportunidad que como a muchos a tocado, fui presa de una aparatosa caída, en mi caso, hace unos meses caminando por el Conde peatonal de paso hacia el altar de la Patria, repentinamente di una pisada en falso que terminó en dar al traste con mi cuerpo hacia el pavimento.

Acto seguido, con las manos laceradas producto del esfuerzo de evitar el choque corporal con el pavimento, me vi tendido en el suelo, indefenso, impotente y sobre todo avergonzado por el desagradable espectáculo en plena vía frente todo un público del cual surgieron tres tipos de espectadores: los indiferentes que miraron momentáneamente y siguieron su camino, los que se aprestaron socorrerme ayudándome a la incorporación y los “caza noticias” que con celular en mano o de simple espectadores solo atinaban llenarme de preguntas: ¿Cómo fue? ¿Qué le pasó? ¿se siente bien? ¿quiere que llame al 911?.

Ante tal desafortunado momento y mientras con la ayuda del segundo grupo recuperaba mi incorporación y evaluación de daños, cruzaron por mi mente sentimientos de debilidad y frustración que sumados al pequeño sangrado de las palmas de mis manos me llenaron de interrogantes tales como: ¿Cómo dejé que pasara esto? ¿Quién me habrá retratado para luego viralizar un meme? ¿Cuántos más se estarán riendo todavía del espectáculo? y sobre todo ¿Cómo le explico a mi inquieta nieta Mónica que me caí de mis propios pies mientras caminaba de lo mas distraído descuidando el enfoque del suelo por estar mirando las bonitas artesanías que allí se exhibían?

Es en ese momento, mientras me limpiaba con pañuelo el ensangrentado de las manos, que me surge la respuesta/excusa que daría a ella y a toda la familia y amigos que permitiera ocultar mi descuido y consiguiente caída: “alguien tropezó conmigo empujándome que me provocó el desequilibro y la consecuente caída”. Salida más elegante para disimular inaceptable evento producto de mala actitud.

Hoy recordando aquel mal momento y extrapolándolo al quehacer político de la actualidad, me viene a la mente las desesperadas expresiones de algunos líderes de la oposición que ante la inminente “caída” (derrota) que sufrirán en mayo 19, recurren oportunamente a preparar la respuesta que darán a “sus Mónicas”, adelantando la justificación de su estrepitosa caída/derrota con los argumentos que permitan ocultar el descuido y desconexión con el pueblo, para endilgarle la misma a que “los empujaron” (compraron, apabullaron y manipularon seguidores), situación que los obligó verse caer en tan bajo porcentaje de aceptación, tratando de ocultar así el rechazo de un pueblo que no los quiere ver de nuevo administrando la cosa pública.

De ahí el título del presente escrito.