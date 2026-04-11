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SANTO DOMINGO. – El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, Julio Landrón, juramentó a las nuevas autoridades del Hospital Regional Antonio Musa, donde el doctor Hugo René Sención Cherry asumió como director y la doctora Darling Livet Santana Echavarría fue designada subdirectora.
Durante el acto, Landrón exhortó a los nuevos incumbentes a fortalecer la calidad de los servicios, con énfasis en la humanización de la atención, la eficiencia en la gestión y el compromiso con la salud de la población de la región Este.
Perfil del nuevo director
Sención Cherry es egresado de Medicina de la Universidad Central del Este y especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, con formación en sonografía general. Además, posee una maestría en Salud Pública con mención en Gerencia.
Cuenta con experiencia en atención primaria, enfoque comunitario, gestión sanitaria y diagnóstico por imágenes. A lo largo de su trayectoria ha ocupado funciones como:
- Médico residente en el Hospital Jaime Oliver Pino
- Médico familiar en el Hospital Arístides Fiallo Cabral
- Encargado de Emergencia en La Romana
- Subdirector médico y director del Hospital Municipal Consuelo Ángel María Ponce
- Docente en la Escuela de Medicina de la UCE
- Director médico nacional del Hogar Escuela Nuestros Pequeños Hermanos (NPH)
En sus primeras declaraciones, el nuevo director expresó su compromiso de cumplir las normativas vigentes y garantizar una gestión eficiente, transparente y orientada a resultados, enfocada en ofrecer servicios de salud de calidad, oportunos y humanizados.
Asimismo, indicó que priorizará la prevención, la promoción de la salud, la vigilancia epidemiológica y la rendición de cuentas, alineado con estándares nacionales e internacionales.
Perfil de la subdirectora
Por su parte, Santana Echavarría es médica epidemióloga con maestría en Salud Pública, mención Epidemiología. Posee formación en:
- Seguridad y salud en el trabajo
- Prevención de riesgos laborales
- Salud ocupacional
- Planificación estratégica
Ha desempeñado funciones como encargada del Departamento de Salud Ocupacional del Hospital Antonio Musa, así como encargada interina de Emergencia y de Triage en el Hospital Municipal Cambita Pueblo.
También ha laborado como médico general y asistente en diversos centros de salud, con enfoque en promoción de la salud, prevención de enfermedades, gestión de riesgos y atención integral.