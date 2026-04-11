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SANTO DOMINGO. – El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, Julio Landrón, juramentó a las nuevas autoridades del Hospital Regional Antonio Musa, donde el doctor Hugo René Sención Cherry asumió como director y la doctora Darling Livet Santana Echavarría fue designada subdirectora.

Durante el acto, Landrón exhortó a los nuevos incumbentes a fortalecer la calidad de los servicios, con énfasis en la humanización de la atención, la eficiencia en la gestión y el compromiso con la salud de la población de la región Este.

Perfil del nuevo director

Sención Cherry es egresado de Medicina de la Universidad Central del Este y especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, con formación en sonografía general. Además, posee una maestría en Salud Pública con mención en Gerencia.

Cuenta con experiencia en atención primaria, enfoque comunitario, gestión sanitaria y diagnóstico por imágenes. A lo largo de su trayectoria ha ocupado funciones como:

Médico residente en el Hospital Jaime Oliver Pino

Médico familiar en el Hospital Arístides Fiallo Cabral

Encargado de Emergencia en La Romana

Subdirector médico y director del Hospital Municipal Consuelo Ángel María Ponce

Docente en la Escuela de Medicina de la UCE

Director médico nacional del Hogar Escuela Nuestros Pequeños Hermanos (NPH)

En sus primeras declaraciones, el nuevo director expresó su compromiso de cumplir las normativas vigentes y garantizar una gestión eficiente, transparente y orientada a resultados, enfocada en ofrecer servicios de salud de calidad, oportunos y humanizados.

Asimismo, indicó que priorizará la prevención, la promoción de la salud, la vigilancia epidemiológica y la rendición de cuentas, alineado con estándares nacionales e internacionales.

Perfil de la subdirectora

Por su parte, Santana Echavarría es médica epidemióloga con maestría en Salud Pública, mención Epidemiología. Posee formación en:

Seguridad y salud en el trabajo

Prevención de riesgos laborales

Salud ocupacional

Planificación estratégica

Ha desempeñado funciones como encargada del Departamento de Salud Ocupacional del Hospital Antonio Musa, así como encargada interina de Emergencia y de Triage en el Hospital Municipal Cambita Pueblo.

También ha laborado como médico general y asistente en diversos centros de salud, con enfoque en promoción de la salud, prevención de enfermedades, gestión de riesgos y atención integral.