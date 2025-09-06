Dr. Rafael Vázquez Garcia Una Vida Dedicada Al Servicio De Los Mas Necesitados

Por Antonio G. Reyes Baldwin

En este mundo terrenal hay personas que son elegidas por Dios para hacer el bien, sirviendo a las personas sin miramientos de clases sociales, religión, color de la piel, nacionalidad o cualquier naturaleza humana, es el caso del Dr. Rafael Vásquez García, quien desde su clínica que lleva su nombre, ubicada en la Av. San Vicente de Paul, en Santo Domingo Este, atiende diariamente a cientos de pacientes que se apersonan a su clínica buscando soluciones medicas a sus quebrantos de salud.

Es llamado por muchos el médico del pueblo, el Ángel de Santo Domingo Este, el Cruz Jiminian de la Zona Oriental, por su loable labor en favor de las personas más desposeídas de nuestro pueblo, brindándole el servicio a los pacientes de forma digna y humana, que en algunos casos no tienen como pagar la atención medica, pero que en la Clínica del Dr. Vásquez García son acogidos por él, cumpliendo el Juramento Hipocrático que debe primar en cada médico, basando la practica medica en el beneficio a los pacientes, la ética, la dignidad, el respeto y la atención medica sobre todas las cosas.

Esa condición innata de servir a las personas fue lo que motivo al Dr. Vásquez Gracia para crear en plena Pandemia del Covid-19, un Plan Piloto que consistía en vacunar casa por casa todos los fines de semana, a las personas que estaban encamadas o en condiciones críticas de salud y de movilidad, que les impedía asistir a los centros de salud a inocularse la Vacuna, sin importar que él previamente estuvo al punto de morir producto de la misma pandemia.

Es bueno resaltar que el Dr. Vásquez Gracia fue la primera persona con esta iniciativa, la cual tuvo tanto éxito que semanalmente se vacunaban cientos de personas con esta condición, posteriormente el Ministerio de Salud Publica acogió el mismo plan e inicio masivamente las vacunaciones casa por casa a pacientes que lo necesitaren.

El lema del Hospital Universitario Dr. Rafael Vásquez García, que es el verdadero nombre de la clínica, es “Amigo de la Niñez y de los Envejecientes”, esta frase no es una frase más, sino que la misma se cumple a cabalidad, pues, los niños y los ancianos tiene consultas gratuitas por disposición de su director médico el Dr. Vásquez García, en el entendido de que son las personas más vulnerables de nuestro país.

Una dilatada carrera de más de 30 años en el ejercicio de la medicina a favor de la sociedad, ha rendido sus frutos, ya que, diferentes instituciones públicas como privadas, han reconocido su trayectoria a lo largo de su carrera, pero el mayor reconocimiento y distinción dicho por él mismo, es el cariño y el aprecio manifiesto expresado por la gente en cada lugar de país que visita.

Criado en una familia religiosa, desde pequeño su padres querían que fuera sacerdote, fue así como se formo para monaguillo de la orden Salesiana de la Vega, aunque sentía extrema devoción por Dios, su verdadera pasión era la medicina, fue en este contexto que en unas vacaciones donde un tío en la capital, el joven Rafael se quedo para cumplir su sueño de servir al señor, pero con una bata blanca y en condición de médico, y ciertamente no se equivoco, pues, el señor ha obrado en él para servir a los demás.

La sociedad Dominicana se honra de tener en su haber al distinguido galeno Dr. Rafael Vásquez, dedicado plenamente a las mejores causas de la nación y al servicio pleno del buen ejercicio medico en nuestro país, Santo Domino Este debe sentirse orgulloso de que nuestro querido Doctor Vásquez sea parte de nuestro Municipio, pienso que los homenajes y reconocimientos debe hacerse en vida, por tanto, hago un llamado al Alcalde de Santo Domingo Este Dio Astacio, de declarar Hijo Meritorio del Municipio Santo Domingo Este al Dr. Rafael Vásquez Garcia, por sus aportes a la sociedad y al Municipio, como dice por ahí, Honrar honra, HE DICHO.