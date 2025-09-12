Edesur Dominicana abre nueva oficina comercial en Azua

Fuente Externa

Azua – Edesur Dominicana anunció el traslado de su oficina comercial en Azua a un nuevo y moderno edificio, con el propósito de ofrecer a la comunidad un espacio más amplio, confortable y más eficiente.

Las nuevas instalaciones están ubicadas en la calle Emilio Prud’Homme esquina calle Fátima, en el edificio Don Chichito’s Place. Dicho inmueble cuenta con cinco pisos diseñados para mejorar la experiencia de los visitantes y optimizar la atención.

La oficina de Edesur en Azua ofrecerá sus servicios de lunes a viernes, en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y los sábados, de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Los clientes tendrán disponibles y podrán realizar los habituales trámites, como la contratación del servicio eléctrico (nuevas solicitudes); cambio de titularidad del contrato; reclamaciones por facturación, consumo; pago de facturas y demás.

También, solicitudes de reconexión o suspensión de servicio; actualización de datos y orientación sobre proyectos de eficiencia energética y uso responsable.

Con estas nuevas instalaciones, Edesur garantiza un servicio más cercano, rápido y moderno para los clientes de la zona.