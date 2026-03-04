Edwin Antonio Disla Reynoso desaparecido; familia clama ayuda para encontrarlo
Por la Redaccion
Santo Domingo.– La angustia no les deja dormir. La familia de Edwin Antonio Disla Reynoso vive días de incertidumbre tras su desaparición hace más de dos semanas y hoy clama ayuda pública para dar con su paradero.
De acuerdo con un acta levantada por la Policía Nacional, Disla Reynoso, de 44 años, salió de su residencia ubicada en la calle Benito González #123, sector San Carlos, Distrito Nacional, el pasado 16 de febrero alrededor de las 9:00 de la mañana y desde entonces no ha regresado.
Su hermano, Ricardo Antonio Disla Hernández, formalizó la denuncia el 3 de marzo ante Atención al Ciudadano (Dicrim). En el documento se establece que el desaparecido padece de depresión, situación que incrementa la preocupación de sus familiares.
Los parientes piden a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Edwin Antonio Disla Reynoso comunicarse de inmediato con las autoridades o llamar directamente al teléfono 809-935-3762.
La familia insiste en que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser clave.