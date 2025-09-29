Efemérides Patrias recuerda el 162 aniversario de la Batalla Restauradora de Arroyo Bermejo

Fuente externa

Santo Domingo. – La Presidencia de la República, a través de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, realizó en el Panteón Nacional un solemne acto patriótico para conmemorar el 162 aniversario de la Batalla de Arroyo Bermejo, por la Restauración de la República, el 29 de septiembre de 1863.

La ritualidad patriótica se expresó a través de una eucaristía en recordación, respeto y reconocimiento nacionalista a los valientes dominicanos que participaron en esta gesta ofrendando su sacrifico por la restauración de la Independencia Nacional. La misa fue oficiada por el párroco David Soriano y contó con la presencia del general Francisco Ovalle Pichardo, ERD, comandante del Comando Conjunto Metropolitano, del alcalde de Don Juan, Monte Plata, Leoncito José y oficiales del Ejército Nacional, de la Armada Dominicana, Fuerza Aérea y Policía Nacional.

Juan Pablo Uribe, presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, al ofrecer el discurso al final de la eucaristía dijo que “hace 162 años, específicamente el 29 de septiembre de 1863, el heroísmo telúrico y sanguíneo del pueblo dominicano se manifestó con la fuerza de la epopeya que ha significado la dominicanidad en la historia, combatiendo contra el poderoso ejército del imperio español que ocupaba nuestro país desde el 1861 cuando se produce la traición del presidente Pedro Santana y su anexión a España”.

Uribe describió: “Hace 162 años, el general Gregorio Luperón, con apenas 24 años dirigió con intrepidez militar y bravura colosal el ejército restaurador dominicano, cortándole el paso a las tropas enemigas comandadas por Santana que se desplazaban peligrosamente por el territorio de Don Juan, Monte Plata e infringiéndole un golpe guerrero demoledor que puso a salvo el gobierno restaurador que se había instalado 15 días atrás en la ciudad de Santiago”.

Afirmó que “la Batalla de Arroyo Bermejo río del mismo nombre, levantó de manera profundamente gráfica el comportamiento personal y social ante la República: Luperón y Santana encarnando destinos diferentes que nos señalan hoy, siglo XXI, una postura clave en defensa o no de nuestro país, o se está con la patria o de espaldas a la patria”.

Finalmente, el director del Panteón de la Patria, Gustavo Ubrí, dio las palabras de agradecimiento por la presencia de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, la Alcaldía de Don Juan y el Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo.