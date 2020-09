Roberto Fulcar afirma educación a distancia es la mejor opción

COVID-19 República Dominicana Confirmados: +233 Nuevos 100,131 Fallecidos: +25 Nuevos 1,889 Recuperados: 73,795 Activos: 24,447

Fuente: MINERD

Santo Domingo. El ministro de educación, doctor Roberto Fulcar insistió este martes en que la decisión de ir a la educación a distancia no es porque se prefiera ese sistema por encima del presencial sino por un tema de salud.

“Es para preservar la salud de los niños, niñas y adolescentes. La vida de los profesores, la vida de los equipos directivos y de todo el personal que se involucra y se activa a diario en el quehacer educativo”. Explicó el ministro Fulcar.

El titular de Educación dijo que por instrucciones del ministerio de Salud Pública el Plan Nacional de Educación está preparado para que los estudiantes tomen clases desde sus hogares.

“El Ministerio de Salud de la República Dominicana no nos recomienda abrir el año escolar con presencia en las aulas, por un tema de salud, no es un tema metodológico estamos preservando la vida de las personas. Tengo la comprensión de las dificultades que presentan algunas instituciones educativas de iniciativa privad que les representa un problema financiero, lo reconocemos, pero no es una variable que nosotros controlemos, la variable del Covid-19, no es una decisión del Ministerio de Educación es una realidad que estamos viviendo en el país, un contexto de pandemia y en ese contexto la educación que recomiendan las autoridades de salud es la educación a distancia”.

Recordó que el Plan Nacional de Educación que se presentó el pasado 24 de agosto es para trabajar la educación a distancia y está fundamentado en la situación de pandemia que vive la República Dominicana.

El Plan Nacional de Educación contempla el inicio de la capacitación al personal docente a partir del próximo 18 de septiembre y el inicio del año escolar a distancia desde el 2 de noviembre.

El gobierno dominicano a través del Ministerio de Educación entregará a cada estudiante una computadora y dispondrá de la conectividad para que puedan estudiar desde sus casas. En los lugares donde no tengan acceso a la conectividad se utilizarán la radio y televisión.

El Ministro de Educación Roberto Fulcar habló al participar en la primera reunión del Directorio del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CONANI).