El desayuno es bueno para el corazón y el estómago, pero comer estos dos platos será contraproducente

Un desayuno completo aporta muchos beneficios para la salud de las personas, bueno para el corazón y el estómago. Sin embargo, si estos dos alimentos están presentes en el desayuno, puede resultar contraproducente.

Beneficios de desayunar

1. Ayuda a perder peso

El desayuno es muy beneficioso para mantener una mejor figura y ayudar a perder peso, especialmente cuando se comen ciertos cereales en el desayuno. Estos alimentos no solo son bajos en calorías, sino que también favorecen la digestión, contribuyen a la pérdida de peso y se mantienen en forma.

2. Fuente de alimentación

El desayuno ayuda a reponer oportunamente la energía necesaria para las actividades del cuerpo. Al mismo tiempo, desayunar también mantiene el azúcar en la sangre en un estado estable, evitando la presión arterial baja. Tener suficiente energía en tu cuerpo hará que tu mente esté más cómoda y relajada, ayudándote a tener un día de trabajo efectivo.

3. Manténgase alejado de las enfermedades del tracto digestivo

Después de una larga noche, la cantidad de comida cargada en el cuerpo fue digerida casi por completo. Por la mañana, si ayuna, su estómago estará vacío, demasiado jugo gástrico pero ningún alimento para digerir fácilmente causará inflamación y úlceras estomacales. Por lo tanto, debemos complementar la nutrición desayunando todos los días para poder mantenernos alejados de las enfermedades del tracto digestivo.

4. Aumentar la vida útil

El desayuno es la comida más importante del día, muchos estudios han demostrado que el desayuno está relacionado con la longevidad humana. Por lo general, un estudio de la Universidad de Erlangen, Alemania, la investigación ha demostrado que las personas que no prestan atención al desayuno suelen tener una esperanza de vida promedio de 2,5 años menos que aquellas que comen un desayuno completo y puntual.

Daño de no desayunar

1. Fácil de obtener cálculos biliares

La vesícula biliar es el lugar donde se almacena la bilis con el fin de digerir los alimentos. Normalmente, si come lo suficiente en tres comidas al día, la bilis se excretará con regularidad, minimizando la posibilidad de formación de cálculos biliares.

Sin embargo, si las tres comidas no son regulares, especialmente sin el desayuno, la bilis concentrada almacenada durante la noche seguirá permaneciendo en la vesícula biliar, además el colesterol en la bilis provocará depósitos y aumentará el riesgo de cálculos.

2. Mayor riesgo de enfermedad cardiovascular

Saltarse el desayuno puede contribuir a un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, como obesidad, hipertensión, dislipidemia, hiperglucemia y accidente cerebrovascular. Las investigaciones han demostrado que las personas que se saltan el desayuno tienen un 27 % más de riesgo de ataques cardíacos prolongados en comparación con las que comen un desayuno completo.

Según un estudio de la Universidad de Nottingham, Reino Unido, saltarse el desayuno puede aumentar el colesterol malo, disminuir la sensibilidad a la insulina, aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares y diabetes.

Según un estudio publicado en el Journal of the American College of Cardiology, las personas que no desayunaban tenían un 87 % más de riesgo de muerte cardiovascular que las que desayunaban todos los días.

3. Provoca úlceras estomacales

Como se mencionó anteriormente, saltarse el desayuno deja el estómago vacío, no hay comida para digerir en el estómago. El ácido gástrico secretado en el estómago afectará la mucosa gástrica, corroyendo lentamente la mucosa gástrica, el bulbo duodenal y, con el tiempo, provocará úlceras estomacales y otras enfermedades.

2 alimentos a evitar en el desayuno

1. Platos ricos en grasas y calorías

Muchas personas a menudo eligen alimentos ricos en calorías y grasas, como galletas saladas y donas para el desayuno. Sin embargo, por la mañana, si come mucha comida grasosa, aumentará la carga en el estómago, causará indigestión, obesidad y aumentará el riesgo de enfermedades cardiovasculares, presión arterial, grasa en la sangre. .

2. Bebidas frías

La leche helada, el jugo y el café helado son bebidas matutinas indispensables para muchas personas. Pero ya sean bebidas heladas o alimentos fríos, también pueden estimular el tracto digestivo, causando dolor abdominal, etc. Por lo tanto, por la mañana debes limitar el consumo de bebidas frías y heladas para proteger la salud del sistema digestivo.

¿Qué necesita un desayuno estándar?

Los alimentos dei arroz, harina de arroz como el pan, las gachas, los cereales, etc. no solo pueden satisfacer las principales necesidades energéticas, sino que también proporcionan energía para todo el día y protegen el estómago.

Carne, huevos y leche: aportan una adecuada nutrición proteica al organismo, a la vez que prolongan la sensación de saciedad.

Verduras: aportan abundantes vitaminas, fibra, minerales,… para mantener la función intestinal.

Frutos secos: contienen oligoelementos y ácidos grasos insaturados, buenos para la salud del corazón.

Finalmente, bebe un vaso de agua tibia después de levantarte por la mañana para rehidratar el cuerpo y ayudar a la digestión. Tomar un desayuno completo durante mucho tiempo puede traer muchos beneficios para la salud de las personas, ayudando a mejorar la función del tubo digestivo, que cada vez es más saludable.

Fuente: Soha