El día en que realmente muera Domingo Jiménez nadie lo va a saber

Por Santiago Mata

Yo me encontré con Domingo Jiménez en estos días y me estaba hablando de aquellos días de su única juventud en la que tuvo que combatir contra él mismo.

Después de eso no volvimos a hablar más.

Y me lo dijo claro:

-¡Mentira!

Pregúntale a Ramón Peralta cómo yo bailaba los merengues de Johnny Ventura.

Aun sin creerle, me convencí de que su lucha por destacarse no debió ser nada fácil.

La actividad política le permitió darlo todo.

Y le impidió el resto.

Una sola juventud, que duro desde que comenzó y tardó hasta que los rumores comenzaron a tropezarse contra los sueños.

El día que vuelva a encontrarme con él, le recordaré que contra “El Necio” no se puede luchar.

Si hay algún error es porque la juventud no es para siempre.

Eso no lo va a entender nadie que no sea un “Necio” como me recetaste un día.

Por eso, para mí, tu morirás cuando yo no exista.