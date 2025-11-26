El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro comienza a cumplir su sentencia de 27 años y tres meses de prisión

Fuente: DemocracyNow

En Brasil, el expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro ha comenzado a cumplir su sentencia de 27 años y tres meses de prisión por planear un golpe de Estado contra el actual presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

Durante su audiencia del domingo, Bolsonaro dijo que la “paranoia” inducida por los medicamentos fue la que lo llevó a intentar abrir su tobillera de vigilancia electrónica durante su arresto domiciliario. En septiembre, el Supremo Tribunal Federal de Brasil condenó a Bolsonaro y a sus aliados por intentar revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2022 y tramar un plan para asesinar al presidente Lula antes de que este asumiera la presidencia del país. Una semana después de que Lula prestarara juramento como presidente de Brasil, miles de simpatizantes de Bolsonaro irrumpieron en edificios gubernamentales de la capital del país, Brasília. Unas 1.500 personas fueron arrestadas durante los disturbios.