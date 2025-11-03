El INABIE mejora la calidad de vida de 302 estudiantes de Jarabacoa con la entrega de lentes correctivos

Fuente externa

Jarabacoa, La Vega. – El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) entregó 302 lentes correctivos a estudiantes de centros educativos públicos de este municipio, como parte del Programa de Salud Visual de esa institución y de su objetivo de mejorar la calidad de vida de los alumnos de las escuelas del país.

La entrega se realizó luego de una Jornada de Salud Visual desarrollada durante cinco días consecutivos en el centro educativo Arcadio Antonio Tiburcio Guzmán de la referida localidad.

Esa actividad fue supervisada por el director ejecutivo del INABIE, Adolfo Pérez, y contó con la participación de un equipo de especialistas que evaluó a los estudiantes -tanto aquellos con condiciones visuales diagnosticadas como los que acudieron de forma preventiva-, facilitándoles lentes y medicamentos de manera gratuita a quienes lo requerían, según su diagnóstico.

Como resultado de esa labor, 7,404 estudiantes fueron tamizados, de los cuales 639 fueron evaluados y diagnosticados por el equipo especializado de INABIE, gracias al apoyo del Distrito Educativo 06-03 de esta localidad.

En esta ocasión, la entrega de anteojos estuvo encabezada por el subdirector general del INABIE, Luis Valdez, quien además de mostrarse en disposición de colaborar con la comunidad, exhortó a los estudiantes no dejar de estudiar, para ser los futuros senadores, diputados, presidente y los “héroes de República Dominicana”, destacando el compromiso del Gobierno de trabajar por los niños, niñas y jóvenes del país.

“Hoy reafirmamos el compromiso que hicimos desde el primer día, de trabajar por el bienestar de todos los estudiantes del sistema educativo público, junto a nuestro director ejecutivo, Adolfo Pérez”, agregó Valdez, quien fue acompañado en esta actividad por el director de Salud y Nutrición del INABIE, Luis Lizardo y autoridades de este municipio.

Por un rendimiento más claro

La iniciativa tiene como objetivo mejorar el rendimiento académico de los alumnos mediante la detección y corrección temprana de problemas visuales.

Durante la jornada previa fueron atendidos más de 639 estudiantes mediante evaluaciones oftalmológicas, de los cuales, esta vez, 302 resultaron beneficiados con anteojos adaptados a sus necesidades específicas.

Los lentes entregados, al igual que los distribuidos en otras jornadas y en la sede del programa, son elaborados en el laboratorio especializado del INABIE, garantizando su calidad y adecuación a cada caso.

Este programa continuará desarrollándose en distintas provincias del país, con el propósito de garantizar una atención visual oportuna y de calidad a toda la comunidad estudiantil del sector público.