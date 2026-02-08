El instituto José Francisco Peña Gómez graduó otros 914 alumnos en su XV investidura ordinaria así sumando 14,119 en total

Por Andres Matos

Santo Domingo, RD. El instituto de Formación Política, doctor José Francisco Peña Gómez celebró su decimoquinta graduación ordinaria, en la que, fueron investidos novecientos catorce, (914) alumnos, sumando con estos un total de 14 mil 119 egresados en el corto espacio de vida como institución académica. Resaltando entre estos egresados diez mexicanos, a cuyas respectivas investiduras se trasladaron tres de manera personal.

En un acto, celebrado en el paraninfo del Obispado de Santo Domingo, y que fue encabezado por su presidente-Fundador, el ex presidente la República Hipólito Mejía, con la asistencia del Magnifico Rector de la Universidad Católica Santo Domingo, UCSD, institución que auspicia las maestrías de la institución, Reverendo Padre Dr. José Luis de la Cruz, el doctor Juan Pablo Letelier, chileno, presidente de la Asociación En Latinoamericano de los Derechos Humanos (ALDHU), entre otros.

En su discurso de rigor, el presidente Hipólito Mejía reiteró que hace 21 años fundó este Instituto con la expresa intención de capacitar a mujeres y hombres comprometidos con la justicia social, la libertad, la democracia y la ciudadanía sustantiva.

Resaltó que en esos 21 años los egresados de cada promoción han podido confirmar la coherencia con la que actuamos, siempre con apego a principios éticos y morales, tales como la solidaridad en la búsqueda del bien común, así como, el actuar sin sectarismo.

Estimuló a los graduandos actuar como ciudadanos comprometidos con la justicia, la democracia, la ciudadanía sustantiva, el respeto a los derechos humanos, la transparencia, así como la protección y el uso racional de los recursos naturales. Estos son pilares que nos servirán para dar continuidad al proyecto de nación iniciado por nuestros padres fundadores en el año 1844.

Por parte, el doctor Juan Pablo Letelier, invitado internacional, dictó una conferencia internacional en la cual realizó un recorrido descriptivo por la realidad política, social, militar y de derechos humanos de América Latina, y el resto del mundo, motivando a los graduandos a “no sentarse y cruzarse de brazos con sus conocimientos, sino, luchar y ponerlos al servicio para enfrentar los graves desafíos que vendrán en el futuro”

El horizonte, dijo, nos depara un panorama con obstáculo que pueden ser convertidos en oportunidades, dependiendo del lado hacia donde se incline esta brillando juventud del momento, si a favor de la paz, de la democracia, de defensa medioambiente, a los derechos humanos y la justicia o del lado de la política guerrerista violatoria a esos derechos que nos amenaza.

¿QUE ESTUDIARON?

Los egresados cursaron sus aprendizajes en: Gerencia Política y Gestión de Gobierno; Diplomacia, Relaciones Internacionales y Geopolítica; Políticas Públicas para el Desarrollo; Planificación Estratégica; Gestión Municipal; Auditorías de Gestión Pública y Privada; Gestión Pública de Calidad; Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios; Género, Ciudadanía y Política; Estudios de los Partidos Políticos en la República Dominicana, entre otros.

Durante el evento se les realización reconocimientos a ex alumnos de la institución por haber desempeñado roles importantes en la sociedad y el Estado, entre ellos, José Julio Gómez Beato, actual embajador dominicano en China, los ex embajadores Rafael Báez Pérez, Cucullo, Nolberto Soto, Amable Padilla, entre otros.

La mesa directiva fue encabezada por el presidente Hipólito Mejía, el Reverendo Padre José Luis de la Cruz, Rector Magnífico de la UCSD, el invitado internacional, doctor Juan Pablo Letelier, presidente de la Asociación Latinoamericana de los Derechos Humanos, ALDHU, y la alcaldesa del Distrito Nacional Carolina Mejía, así como por demás los demás directivos del IFPJFPG: Alma Cabral (Peggy), directora Ejecutiva, Darío de Jesús, presidente Ad-vitam, Pastora Méndez directora Administrativo, Rafael Montilla, gestor académico, Luisa Sánchez, gestora académica, entre otros.