El municipio de Cabral cierra concierto Jazz en Rincón por segunda vez

Cerró por todo lo alto el segundo concierto Jazz en Rincón, en el municipio de Cabral, provincia Barahona.

El evento dio inicio con la banda municipal de música, compuesta por 18 integrantes, dirigida por Máximo Enrique Feliz Ortiz (Elvis) quienes intercambiaron géneros musicales, salsa y el jazz que, por primera vez, lo integran a su repertorio musical.

Los temas ejecutados por esta banda fueron: Zapatos de Antes, Auntun Leaves, Haana, Sway, Billie Jean, Señorita, Guantanamera, Oye como va, y Caballo.

La segunda participación estuvo a cargo de la Cari Salve, quienes interpretaron: Ay Dios, Ay Papi, y La Luz Divina. El grupo Aumbata, de Toné Vicioso, All Blues, Miles Davis, La Calle (Cañuto blues) de Toné Vicioso, So Sorry Please, Bud Powell, Footprints, Wayne Shorter y Gaga medley (adaptación Toné Vicioso)

El cierre estuvo a cargo del bachatero Jánico Freidan Féliz, mejor conocido, como Pepeco, acompañado de 10 músicos, quien con voz peculiar hizo un repertorio, de las bachatas y merengues tradicionales que han interpretado las leyendas de dicho género en el país.

Merengue pantalones cortos, el alambre mío de Luis Vargas, flor prohibida del varón de la bachata, Amor a medio tiempo de Yoskar Sarante, el Perrito, el Guaguá de César Durán, Pepeco el Ángel de la bachata, Cómo olvidar de Alex Bueno.

El concierto fue dedicado a Festival del Café orgánico del municipio de Polo, un homenaje póstumo al músico Yorbi Manuel Féliz y al vocalista y guitarrista Genaro Féliz. Los reconocimientos fueron otorgados por la Sala Capitular del ayuntamiento municipal de Cabral, mediante la Resolución 001 de fecha 26 de febrero del año 2023.

Jazz en Rincón, con esta segunda versión se encamina, a ser un escenario, para que jazzistas del país y nacionales, expongan su brillante música.

El concierto fue organizado por Eudis Garabito, Claudio Feliz Matos, y Ángel Rafael Féliz productor general, con el apoyo de Augusto Valdivia de la Fundación Municipios al Día, Camel Féliz, Dilcia Gómez, Daris Cuevas, Franchin Cuevas y Máximo Enrique Feliz Ortiz (Elvis) Junior Féliz y Yubelis Pineda Ferreras, de Haina Digital TV.

