El nuevo presidente de Perú comenta sus polémicas declaraciones sobre el sexo con menores

RT.-El nuevo presidente encargado del Perú, José María Balcázar, comentó pasadas declaraciones en las que defendió el matrimonio infantil y las relaciones sexuales tempranas.

«Me tergiversaron mis enemigos políticos y dijeron como que yo quiero matrimonio infantil de [menores de] 10 años, 8 años. Siempre hay perversos, siempre hay gente de mala fe también. Pero eso ya no me preocupa a mí», dijo el ahora mandatario encargado el jueves en entrevista con la emisora colombiana Caracol Radio.

En junio de 2023, durante el debate en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de una ley que buscaba prohibir los matrimonios infantiles, Balcázar lanzó un insólito argumento para justificar sus críticas a esa norma, al afirmar sin sustentación alguna que «las relaciones sexuales tempranas» ayudaban «al futuro psicológico de la mujer».

«Desde los 14 ya están embarazadas las chicas. ¿Con la ley queremos qué? ¿Prohibir a aquellas personas que resultan embarazadas siendo menores de edad?», dijo para justificar su abstención.

Además, en 2023, poco después de sus primeras declaraciones sobre esta cuestión, reafirmó su postura al aseverar que no veía inconvenientes en que personas de 14 años contrajeran matrimonio. «¿Alguien ha dicho que las relaciones sexuales son perjudiciales para los niños? No son perjudiciales. No está prohibido por la ley», dijo entonces.

En noviembre de ese año, incluso llegó a afirmar que no había ningún problema en que se establecieran relaciones entre profesores y alumnos, y mantuvo su visto bueno al matrimonio a partir de los 14 años. «De 14 para arriba no hay ningún impedimento», dijo al respecto.