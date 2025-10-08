El sionismo, idéntico al Nazismo en forma y contenido

Por Freddy González

Se entiende por idéntico algo que se parece o es semejante a alguien en forma y contenido, y que se siente identificado en fines y propósitos.

Tal similitud no sólo radica en los propósitos sino sobre todo en los métodos para la consecución de los mismos.

De ahí que entre los objetivos del Nazismo hitleriano y el Sionismo israelí no hay diferencia, ni en cuanto a su concepción del llamado Espacio Vital para su expansión y asentamiento de colonias en tierras conquistadas, no importa el precio en vida humanas ni las pérdidas materiales, ni en los métodos para conseguirlo: guerras, limpiezas étnicas, genocidio, y exterminio de poblaciones enteras.

Sus propósitos y sus métodos son iguales y parten de una concepción política e ideología supranacionalista y étnica que los hacen idénticos en forma y contenido.

Por eso siguiendo el mismo patrón de conducta Nazi, el Sionismo, tal como había sucedido meses atrás cuando una caravana con fines humanitarios intentó llegar a Gaza partiendo de un pueblo de Túnez, África, en un convoy terrestre que pasando por Libia y Egipto buscaba llegar a Rafah como vía de acceso a Gaza; la flota de la Global Sumud, después de haber navegado por treinta (30) días y unas 1530 millas náuticas, y a 70 millas náuticas de Gaza en aguas internacionales, actuando como en la época colonial cuando corsarios al servicio de su majestad, abordaban, saqueaban y se expropiaban de las embarcaciones que navegaban en mar abierto, el ejército israelí, cumpliendo órdenes de Netanyahu con el apoyo implícito Donald Trump, asaltó a dicha flotilla que navega por el Mediterráneo para llevar alimentos, medicamentos y otros elementos imprescindibles para la supervivencia humana a más de dos millones de ciudadanos palestino de la franja de Gaza, apropiándose de 42 naves y deteniendo unas 450 personas de 57 países, que solo cumplían con el deber moral de la ayuda al prójimo como lo establece Mateo en el versículo 22:39: «Amarás a tu prójimo como a ti mismo».

Violentando todo procedimiento legal y sin orden expresa de una autoridad judicial, los tripulantes fueron detenidos y llevados a la prisión de Saharonim, y cárcel de Ketziot, en el desierto del Negue, y según Bekir Develi, una de las tripulantes, fueron esposados con las manos a la espalda y expuestos al sol durante más de cuatro horas, sin ningún tipo de alimentos ni agua.

Agregó que «Nos hicieron registros corporales una vez tras otra vez, violando nuestra intimidad, y dándoles “malos tratos” y “torturas”.

Pero el mayor ensañamiento de del Sionismo contra los miembros de la flotilla Global Sumud fue contra una jovencita de apenas 22 años de origen sueco y cabeza de un gran movimiento de defensa del Medio Ambiente, de nombre Greta Thunberg quien no sólo sufrió golpes y un trato degradante y vejatorio, sino que también fue arrastrada por el suelo intentando forzarla a besar la bandera israelí.

¿Cuál es la diferencia entré el tratamiento que le dieron los Nazis a miles de judíos en los campos de concentración y las llamadas cámaras de gas que hacían desnudar a hombres y mujeres ante la vista de todos para luego someterlo a baños de mangueras de presión y llevarlo a morir asfixiados por gases tóxicos; ¿Con el que propugna?

El genocida ministro de Seguridad Nacional del Estado de Israel y líder de grupo ultraderechista «Poder Judío”, Itamar Ben-Gvir que se niega a que los secuestrados ilegalmente, sean puestos en libertad, porque según este, deben ser catalogados de terroristas y sometidos a todas las clases de torturas y vejámenes para que sirva de escarmiento a los demás.

Reinhard Heydrich, uno de los peores criminales Nazi, denominado «El Carnicero de Praga” de origen ario, antisemita enfermo, partidario de la limpieza étnica y la solución final contra los judíos en cautiverio en toda Europa, parece ser un Boy Scout, ante la bestia que dirige la Seguridad Nacional israelí.

La acción ilegal contra los miembros de la también caravana de la libertad es una muestra de que Netanyahu no se detendrá ante nada, para él, los rehenes son un simple pretexto, los fines son otros.

El plan del Sionismo es conquistar la Franja de Gaza y la eliminación de una población gazati que supera los dos millones de seres, compuesto mayoritariamente de mujeres, niños y ancianos.

Es ocupar una porción de más de 40 Km de costa del Mediterráneo, la mayor vía marítima de Europa y el norte de África, para el posterior asentamiento de colonos judíos y la posible construcción de una vía interoceánica controlada por Israel que evite el canal de Suez y el estrecho de Ormuz.

La promesa de un cese al fuego y de los acuerdos de paz, son letra muerta que el Sionismo no cumplirá, aunque diga y simule lo contrario; la mejor evidencia de lo que afirmamos lo dijo el propio Netanyahu ante la propuesta de Donald Trump: «Estamos abierto a un acuerdo de paz, pero aclaró que este no puede incluir el reconocimiento del Estado palestino».

Agregando “Construiremos la paz con nuestros vecinos, con aquellos que no quieren destruirnos”, dijo, “y construiremos una paz en la que nuestra seguridad, siempre esté en nuestras manos». Concluyendo, Habrá quien diga: » No es un Estado completo. No es eso; y no nos importa”.

Es difícil pasar un puente roto

Sólo la movilización a nivel mundial de repudio al exterminio del pueblo palestino de Gaza puede parar esa barbarie, Condenar la actividad Corsaria del estado de Israel a la flota de Global Sumud es un deber de todo ser humano con sentido de justicia.

Exigimos la libertad inmediata de los que quedan detenidos y condenamos enérgicamente el ultraje de que fue víctima Greta Thunberg símbolo de dignidad y cabeza de una juventud que lucha por un mundo más justo y menos excluyente.

El genocidio de Gaza ha levantado en el mundo una sola voz: » Hoy todos somos Palestina»