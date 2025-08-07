Embajador chino realiza visita de cortesía a Comedores Económicos

Fuente externa

Edgar Augusto Féliz Méndez y el diplomático Chen Luning, conversaron sobre la operatividad de los Comedores Económicos y su impacto en la población más vulnerable del país.

Santo Domingo. – El director general de Comedores Económicos del Estado Dominicano, Edgar Augusto Féliz Méndez, recibió la visita de cortesía del embajador de la República Popular China en el país, Chen Luning, donde ambas autoridades intercambiaron impresiones sobre la operatividad de la institución de servicio social y su impacto en la población más vulnerable de la República Dominicana.

Durante el encuentro, celebrado en la sede de Comedores Económicos, el embajador Chen Luning expresó su entusiasmo por el modelo de asistencia social que brinda el gobierno a través de Comedores Económicos como mecanismo para asegurar la alimentación a la población más vulnerable y la erradicación del hambre en el país, considerando que es un eje estratégico para el desarrollo de la nación dominicana.

“No he visto en otros países de América Latina una institución como esta, por eso aquí hay avance significativo en la erradicación del hambre”, expresó el funcionario diplomático.

Consideró que la República Dominicana es el país con mayor estabilidad de la región.

“Para mí la República Dominicana es el país más estable de América Latina y el Caribe” señaló.

Además, las partes intercambiaron sus perspectivas sobre los principales aspectos que identifican ambos países entre otros temas de interés.

De su lado, el director general de Comedores Económicos del Estado Dominicano (CEED), Edgar Augusto Féliz Méndez, destacó las excelentes relaciones diplomáticas entre China y República Dominicana.

“Este productivo encuentro fortalece los lazos bilaterales y nos permite explorar oportunidades de cooperación que impulsen la mejora de la población vulnerable del país”, destacó Féliz Méndez.

Durante esta visita de cortesía, el embajador Luning y sus acompañantes, participaron en una reunión con el equipo directivo de CEED, en la que a través de una presentación conocieron la operatividad de la institución, como son: almacenamiento de las provisiones, proceso de cocción de los alimentos, logística de reparto, servicios a los usuarios, despacho de mercancía al interior, operativo de entrega de kits de raciones crudas y los distintos programas que se realizan.

Así mismo, le fue mostrada una cocina móvil, mientras recibía explicaciones sobre su funcionamiento.