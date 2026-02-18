En el Día Nacional del Estudiante, INABIE impulsa jornada que fortalece la nutrición de más de 58,800 alumnos de San Cristóbal

Fuente externa

San Cristóbal. – En el marco del Día Nacional del Estudiante, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) reafirmó su compromiso con el bienestar y el desarrollo integral de los estudiantes del sistema público educativo del país, al iniciar la jornada “Nutrición Escolar que Transforma”, una intervención que impactará directamente a más de 58,800 estudiantes de esta provincia, en su primera etapa.

La iniciativa, que forma parte del Plan de Fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar (PAE) del INABIE, el cual beneficia a más de 1.9 millones de estudiantes, será extendida de forma progresiva a más de 7,000 centros educativos públicos de todo el país, con prioridad en comunidades de mayor vulnerabilidad social.

La jornada inició con un plan piloto en el municipio de Yaguate, de esta provincia, donde se realizan evaluaciones nutricionales y acciones de seguimiento al servicio de alimentación escolar.

El director ejecutivo del INABIE, Adolfo Pérez, destacó que celebrar a los estudiantes también significa garantizarles condiciones reales para aprender, crecer y alcanzar su máximo potencial.

“En este Día Nacional del Estudiante reafirmamos que la nutrición es una herramienta de justicia social. No se trata solo de servir alimentos, sino de evaluar, acompañar y asegurar que cada estudiante reciba la nutrición adecuada para su pleno desarrollo” expresó.

Una política basada en evidencia y resultados

El director de Salud y Nutrición del INABIE, Luis Lizado, explicó que la iniciativa se desarrolla bajo el Sistema Integral para la Vigilancia Alimentaria y Nutricional del Escolar (SISVANE), herramienta que permite evaluar el estado nutricional del estudiantado y fortalecer la implementación del PAE, e incluye supervisión operativa, evaluación nutricional y capacitación técnica para fortalecer los Comités de Alimentación y Nutrición Escolar (CANE).

También busca mejorar la calidad e inocuidad del servicio alimentario, incrementar la aceptación y adherencia al menú escolar, el complimiento del recetario escolar, fomentar la regionalización de los menús conforme a la producción local y cultura alimentaria y detectar oportunamente posibles riesgos nutricionales, fortaleciendo además la veeduría comunitaria.

El INABIE realiza esta jornada en coordinación con los ministerios de Agricultura y el de Educación, así como con proveedores y manipuladores de alimentos del PAE.

Alimentación que impacta a toda la comunidad

La directora del Centro Educativo Ana Liliams Miranda, Isabelita Moreno Cabrera, afirmó que el inicio de la jornada marca un antes y un después para la comunidad escolar, al garantizar herramientas necesarias para asegurar una alimentación de calidad, orientación integral para estudiantes y familias, y atención personalizada para cada escolar que presente situaciones de desnutrición o sobrepeso.

Durante esta actividad acompañaron al director ejecutivo del INABIE, los subdirectores Luis Valdez y Luis Jiménez; Santos Gervasio, encargado de Oficinas de Representación Provincial; Yomaira Tejeda, encargada de Nutrición, y Yalisa Amézquita, encargada provincial.

Además, estuvieron presentes Julio César Tejeda, director de la Regional 04 San Cristóbal; Nelson de la Rosa, alcalde de San Cristóbal; José del Carmen Oviedo, alcalde de Yaguate; Claudia Vallejo, subdirectora adjunta del Distrito Educativo 04-05 Yaguate; y Miguel Ángel Rosario Mejía, entre otras autoridades.

Por el Ministerio de Agricultura participaron Carlos Alcántara, del área de Agricultura Familiar; Sergio Antonio Uribe, de Desarrollo Rural Territorial; y Ramón Antonio, director de Desarrollo Rural.