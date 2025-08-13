Enviado del Kremlin: «Putin y Trump impedirán la Tercera Guerra Mundial»

RT

Kiril Dmítriev, representante especial de la Presidencia rusa para la cooperación económica con países extranjeros, ha declarado este miércoles que los presidentes de Rusia y Estados Unidos van a prevenir que la escalada de hostilidades y tensiones derive en la Tercera Guerra Mundial.

«Stalin, Roosevelt y Churchill ganaron la Segunda Guerra Mundial. Putin y Trump impedirán la Tercera Guerra Mundial. El mundo entero espera la cumbre del 15 de agosto en Alaska», escribió Dmítriev en su cuenta de X.

El enviado especial del Kremlin ya había expresado previamente esta semana que el próximo diálogo cara a cara entre Vladímir Putin y Donald Trump «traerá esperanza, paz y seguridad global».

La reunión entre los mandatarios en Alaska será su primer encuentro personal desde 2019, cuando ambos se vieron en el marco de la cumbre del G20 en Osaka, Japón.

Además, será el primer viaje del presidente ruso a EE.UU. en casi una década. El mandatario viajó a Nueva York en septiembre de 2015 para participar en el debate anual de la Asamblea General de la ONU.

El tema central de las negociaciones entre los dos líderes será la resolución del conflicto ucraniano y la búsqueda de opciones para lograr una paz a largo plazo.