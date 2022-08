Equipos clasifican a la Serie Semifinal Juegos Los Mina 2022

Fuente externa

LOS MINA, Santo Domingo Este, RD.- Varios equipos de las disciplinas Voleibol, Baloncesto y Softbol en las diferentes categorías, se clasificaron para las Series Semifinales de los XVII Juegos Deportivos Los Mina 2022.

En Voleibol, categoría Mini-Voli , en la fase de semifinales chocarán EVA Vs Mil Flores y la Academia Toby se medirá al Club San Lorenzo, mientras que en la división Infantil se enfrentarán El Bonito y/o Femdris Vs Los Mina, y Azulito Vs El Bonito y/o Fendris.

En tanto que en Juvenil , por un lado se medirán San Lorenzo Vs Matrisa y Mil Flores Vs EVA y/o Firts Classe.

El profesor Jesús Salvador Vessup informó que los partidos serán celebrados en las canchas del Liceo Ramón Emilio Jiménez, iniciando a las 9:30 de la mañana , del próximo sábado 13 de agosto.