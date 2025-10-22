Esther Ramírez de 8 años gana 2 Medallas Oro y Plata en III Centroamericano de Ajedrez Escolar.

Fuente externa

Punta Cana. – La niña de 8 años Esther Mariel Ramirez Tavera ganó 2 medallas una de Oro en la modalidad Blitz y una de Plata en la versión clásica del III Campeonato Centroamericano y Del Caribe de Ajedrez Escolar 2025, que se llevó a cabo del 13 al 19 de octubre, en las instalaciones del Hotel Ocean Blue de Punta Cana, donde participaron 8 países de Centroamérica y del Caribe: Cuba, Guatemala, Panamá, Costa Rica, Puerto Rico, Aruba, Santa Lucía y República Dominicana con anfitrión.

El Ing. Benjamín Henríquez Trinidad señaló que Esther Mariel Ramirez Tavera, se encuentra en tercero de primaria en el Colegio Centro Educativo las Américas (CELA), de Alma Rosa, Distrito Educativo 10-04, además estudia ajedrez en el Club Banreservas Santo Domingo junto a su padre el Maestro FIDE Braulio Ramírez entrenador de ajedrez del Banco de Reservas, la niña Ramírez Tavera también se ha destacado en los programas de INEFI con el Barrio del Instituto Nacional de Educación Física (INEFI) que preside Alberto Rodríguez Mella.

La niña de 8 años Esther Mariel Ramírez Tavera con este triunfo acaba de poner la República Dominicana por todo lo alto con estas dos 2 Medallas en la categoría U9 absoluta, ganando Oro en la modalidad Blitz y Plata en la modalidad clásica del III Campeonato Centroamericano y del Caribe de Ajedrez Escolar 2025 que reunió ajedrecistas participantes de 8 países. Para sellar su triunfo Ramírez se alzo con la victoria frente a: Javier Nicolas Batista, Milo Sebastián Batista, Amin Henríquez y Kimi Oviedo.

Además de Esther Mariel Ramírez Tavera, también ganaron medalla Oro, Aimi García categoría U9 Femenina, Bruno Almonte categoría U9 absoluta ambos del Colegio American School, Alejandro Muñoz Feliz categoría U11, del Centro Educativo Celina Pellier, Ángel Sebastián Lara Santos del Colegio San Pio X en la categoría U13 Absoluta, Fraimy Alexander Morel Reyes en la categoría U15 del Liceo Fe y Esperanza, Jennisis Santos del Orbe en la categoría U15 Femenina.

Ganadores de Plata, Leonardo Simó Paulino categoría U13 absoluta, Sahiean Polanco Fernández categoría U15 absoluta, y Cristal Castillo Henríquez en la categoría U15 Femenina. La premiación estuvo a cargo de Francisco

Cruz, vicepresidente de la Confederación de Ajedrez de las Américas.

El ingeniero Benjamín Henríquez Trinidad aprovechó la ocasión para felicitar el logro de Esther Mariel Ramirez

Tavera estudiante del Club Banreservas Santo Domingo y hacer extensiva las felicitaciones al Presidente Ejecutivo del Banco de Reservas, Dr. Leonardo Aguilera y al encargado de deportes del Club Banreservas Santo Domingo, Jesús de Los Santos. De igual manera felicitamos al director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Física (INEFI) Lic. Alberto Rodríguez Mella por el programa INEFI con el Barrio el cual ha sido de mucha ayuda para la práctica y desarrollo del ajedrez donde Esther Mariel Ramírez Tavera ha tenido mucha participación.

El evento Centroamericano y del Caribe se realizó bajo las reglas de la Federación Internacional de Ajedrez FIDE y fue organizado por la Federación Dominicana de Ajedrez (FDA) avalado por la Federación Internacional de Ajedrez FIDE y la Confederación de Ajedrez de las Américas (CCA).