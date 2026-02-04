Excelencia, compromiso y resultados: INPOSDOM reconoce a colaboradores destacados del año 2025

En ocasión de la conmemoración del Día Nacional del Servidor Público, el Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM) celebró un acto oficial de reconocimiento a los colaboradores más destacados del año 2025, encabezado por su director general, Erick Guzmán, en la sede central de la institución.

La actividad tuvo como propósito resaltar el desempeño sobresaliente, la vocación de servicio y el compromiso institucional del capital humano que sustenta y fortalece la gestión postal a nivel nacional, en consonancia con los valores que distinguen el ejercicio responsable de la función pública.

Durante la ceremonia fueron reconocidos 23 colaboradores, seleccionados mediante un proceso de evaluación alineado a seis categorías estratégicas, quienes representan los principios fundamentales que rigen la actuación del INPOSDOM como entidad pública: responsabilidad, ética, eficiencia operativa, transparencia y orientación al ciudadano. Este programa de reconocimientos forma parte de las acciones institucionales orientadas a fortalecer la cultura organizacional, promover la excelencia laboral y consolidar el sentido de pertenencia entre los servidores públicos.

En sus palabras centrales, el director general Erick Guzmán destacó que este reconocimiento constituye un justo homenaje “a quienes, con su esfuerzo constante, disciplina y compromiso diario, contribuyen de manera significativa al fortalecimiento del INPOSDOM y al cumplimiento efectivo de nuestra misión institucional”, resaltando además que la valoración del desempeño interno es clave para impulsar una gestión pública moderna, eficiente y orientada a resultados.

Asimismo, Guzmán explicó que las categorías reconocidas permiten visibilizar no solo el alto rendimiento y la eficiencia en los procesos, sino también la iniciativa, la trayectoria institucional y la calidad humana de los colaboradores, elementos esenciales para el crecimiento sostenido de la entidad y la mejora continua de los servicios postales en el país.

Al concluir el acto, el director general exhortó a toda la familia postal a continuar ejerciendo sus funciones con integridad, profesionalismo y espíritu de excelencia, reafirmando que cada servidor público desempeña un rol fundamental en el fortalecimiento institucional y en el desarrollo nacional.