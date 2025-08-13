Fiquito Vásquez dice el presidente Abinader encarna en su gobierno el ideal de José Francisco Peña Gómez

Fuente externa

El coordinador nacional del Movimiento Electoral Peñagomista (MEP), Rafael -Fiquito- Vásquez, declaró que el presidente Luis Abinader encarna en su gobierno el ideal del doctor José Francisco Peña Gómez, respondiendo a las necesidades y expectativas de todos los dominicanos, pero sobre todo de los más necesitados.

“Nosotros hemos dicho que Abinader desde el punto de vista del ejercicio del poder ejerce una parte programática del pensamiento de Peña Gómez, ampliamente conocido como primero la gente”, dijo.

Sostuvo, asimismo, que esta era una de las consignas fundamentales del programa de gobierno del desaparecido líder político, “y justamente eso es lo que viene aplicando el presidente Abinader en su gobierno, trabajando por los pobres en todos los rincones del país”.

“Vemos que Luis Abinader se preocupa hasta por los detalles más pequeños del pueblo, ordenando las construcciones de obras vitales para cada comunidad”, agregó.

Y eso ocurre -agregó- en el país entero, porque es político con sensibilidad social y humana, preocupado siempre por los sectores más desprotegidos.

“El presidente Abinader está enfocado en responder a las necesidades del pueblo, como era el anhelo y el deseo de Peña Gómez expresado en su consigna de campaña primero la gente”, resaltó.

En ese sentido, Fiquito Vásquez resaltó que el gobierno del presidente Luis Abinader ha alcanzado grandes avances en sectores vitales, salud, educación, seguridad, vivienda, los cuales han favorecido a los sectores más necesitados.

Dijo que el mandatario, además de las grandes obras que se han construido en todo el territorio nacional, ha tomado iniciativas en favor de la juventud para que esta se prepare para el futuro.