Fuente Externa

Santo Domingo, RD.- La Comisión Ejecutiva del Frente Amplio, rechazó categóricamente la decisión del Gobierno dominicano de no invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la X Cumbre de las Américas, que tendrá lugar en la República Dominicana.

La organización política calificó la medida como una expresión de sumisión a los intereses del imperialismo norteamericano y una afrenta a la histórica vocación de solidaridad y dignidad del pueblo dominicano con las naciones latinoamericanas y caribeñas.

“El gobierno dominicano, al excluir a estos pueblos hermanos, actúa de espaldas a la soberanía nacional y traiciona la tradición de integración, respeto mutuo y autodeterminación que hemos defendido en los momentos más difíciles de nuestra historia”, expresó María Teresa Cabrera, Presidenta del Frente Amplio.

Recordó que la República Dominicana conoce en carne propia los efectos de la intervención extranjera y que, en momentos críticos como la invasión de 1965, fue precisamente la solidaridad de los pueblos latinoamericanos la que respaldó la causa dominicana en defensa de su independencia.

El FA llamó a todas las fuerzas populares, democráticas y progresistas del país a levantar una voz clara y contundente contra esta política excluyente, que debilita el espíritu de integración hemisférica y niega la posibilidad de un diálogo verdaderamente inclusivo.

“El sentir de nuestro pueblo no es el de la obediencia servil, sino el de la dignidad y la autodeterminación. La República Dominicana debe ser ejemplo de soberanía y solidaridad, no de subordinación a intereses ajenos”, enfatizó Cabrera.

Asimismo, el Frente Amplio reiteró su compromiso con la defensa de la soberanía, la integración regional y la autodeterminación de los pueblos, asegurando que se mantendrá firme en la articulación de una respuesta política y social que represente la dignidad de las mayorías dominicanas.