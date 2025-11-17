Frente Amplio realiza Conferencia Política por el 181 aniversario de la Constitución Dominicana

Fuente externa

Santo Domingo, RD. – El Frente Amplio realizó este domingo su Conferencia Política Nacional titulada “Causa y Situación de la Democracia Dominicana”, en conmemoración del 181 aniversario de la Constitución Dominicana, donde se abordó una reflexión profunda sobre los desafíos democráticos que enfrenta la República Dominicana en la actualidad.

La actividad tuvo lugar en el Salón de Eventos del Frente Amplio, en Gazcue, donde los participantes debatieron ampliamente el estado de la democracia dominicana, el avance de corrientes conservadoras y los retos que deben asumir los movimientos democráticos y progresistas. El evento se inscribió dentro del proceso de estudio y debate iniciado por la organización el pasado 30 y 31 de agosto.

Durante el acto, los expositores destacaron que el país transita por un momento crítico en el que amplios sectores reclaman transparencia, institucionalidad, ampliación de derechos y una verdadera profundización democrática. Asimismo, advirtió sobre factores y prácticas que amenazan los derechos conquistados, así como el avance de discursos ultraconservadores que buscan capitalizar el desencanto social, tal como se recoge en el documento de reflexión interna de la organización.

El encuentro contó con la participación del, Dr. Wilfredo Lozano, la Diputada al Parlacen Catalina Olea Salazar, el Prof. Aquiles Castro, antropólogo y Manuel María Mercedes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Durante la conferencia se destacó de manera especial la trascendencia histórica de la Constitución de 1963, considerada por los expositores como la Carta Magna más avanzada y democrática que ha tenido la República Dominicana. Se subrayó que esa constitución, impulsada por el gobierno de Juan Bosch, estableció un modelo político profundamente garantista, orientado a limitar el poder presidencial, fortalecer las instituciones y colocar la dignidad humana en el centro del orden constitucional. Asimismo, se resaltó su amplio catálogo de derechos fundamentales y sociales, incluidos la libertad sindical, la participación política, la protección de los trabajadores y la promoción de políticas públicas como la reforma agraria, concebida como vía para combatir la desigualdad y democratizar la economía.

La presidenta del Frente Amplio, María Teresa Cabrera, destacó que la democracia sigue siendo una tarea inconclusa y aseguró que el país enfrenta amenazas reales derivadas de la desmovilización social, la post verdad, la fragilidad de la memoria histórica y el ascenso de grupos ultraconservadores que, desde discursos de odio y xenofobia, intentan posicionarse como opción política.

Finalmente, la dirigente política planteó la urgencia de que los sectores democráticos y progresistas articulen respuestas colectivas, fortalezcan la movilización ciudadana y disputen con firmeza el sentido de la democracia. De igual forma, valoró la actividad como un importante ejercicio de formación política y debate democrático, reafirmando que las calles, los espacios públicos y el debate nacional siguen siendo terreno en disputa frente a proyectos regresivos que buscan limitar derechos y retroceder conquistas históricas.