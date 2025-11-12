Fuerza del pueblo denuncia desmantelamiento del IAD

Fuente Externa

San Juan de la Maguana. – El Sub-Gabinete Agroalimentario y Ambiental de la Fuerza del Pueblo, a través de su Secretaría de Desarrollo Rural, denunció que el Gobierno del presidente Luis Abinader ha iniciado el desmantelamiento del Instituto Agrario Dominicano (IAD), en violación a la Ley 58-79, dejando en el abandono a miles de parceleros de la reforma agraria.

La declaración fue leída por el Ing. Agrónomo Juan Rodríguez, presidente provincial de la Fuerza del Pueblo en San Juan, acompañado del Dr. Modesto Reyes, miembro de la Dirección Política y secretario de Desarrollo Rural; el Ing. Danilo Severino, coordinador de la Corriente Fuerza Agropecuaria; el Ing. Ramón Alvarado, vicesecretario de Desarrollo Rural; y el Ing. Héctor Acosta, titular en funciones de la Secretaría de Asuntos Agropecuarios, entre otros dirigentes y miembros de la Dirección Central y de la Dirección Provincial y Municipal de San Juan.

Los dirigentes denunciaron la reducción del presupuesto del IAD de RD$1,800 millones a RD$500 millones, la cancelación masiva de técnicos, el traslado de oficinas y la pérdida de activos institucionales, acciones que calificaron de “inconstitucionales y contrarias a la política agraria nacional”.

Asimismo, exigieron pensiones dignas para los técnicos jubilados y la publicación de un informe transparente sobre los bienes del IAD.

La organización política propuso transformar el IAD en el Instituto Dominicano de Desarrollo Rural (INDDER), para impulsar un modelo moderno de desarrollo rural integral, que abarque educación, salud, vivienda, medio ambiente y conectividad.

“Defenderemos los derechos de los productores y técnicos agrarios en todo el país, frente a esta agresión institucional del Gobierno”, expresó el Ing. Rodríguez.