Fuente Externa

Santo Domingo.- La Secretaría de Educación Superior del partido Fuerza del Pueblo, dirigida por Ligia Amada Melo, criticó de manera enérgica los argumentos del gobierno para unificar los Ministerios de Educación (MINERD) y de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT). De acuerdo a Melo, la fusión no logrará la “racionalización de recursos” ni mejorará la calidad educativa, como afirma el gobierno.

Durante una conferencia de prensa en la Casa del Pueblo Johnny Ventura, Melo señaló que no existe duplicidad de funciones entre ambos ministerios, desestimando así la justificación económica de la propuesta gubernamental. “El MINERD y el MESCyT tienen roles claramente definidos y establecidos en leyes específicas. Su fusión no solo no generará ahorro, sino que podría complicar aún más la administración de los sistemas educativos, afectando la eficiencia en la ejecución de políticas públicas”, expresó la integrante de la Dirección Política del partido liderado por Leonel Fernández.

La exministra de Educación Superior destacó que mejorar la calidad de la educación no se conseguirá con una reestructuración administrativa, sino fortaleciendo cada ministerio en sus áreas de competencia. “Se requieren estrategias efectivas y apoyo directo a las instituciones educativas, no la centralización de funciones dispares. La fusión no es la respuesta a los desafíos del sistema educativo dominicano”, agregó Melo.

Melo, quien estuvo al frente del MESCyT y también fue titular de la Secretaría de Estado de Educación (hoy Ministerio de Educación), subrayó que conoce a profundidad las estructuras y funciones de ambos ministerios, lo que le permite afirmar que sus competencias no se solapan. Cada entidad tiene una misión específica: el MINERD se ocupa de los niveles preuniversitarios, mientras que el MESCyT se enfoca en la educación superior y la promoción de la investigación científica. “Sus funciones son complementarias, no redundantes”, precisó ante los medios de comunicación presentes.

Durante su intervención, Ligia Amada Melo instó al gobierno a reconsiderar la propuesta de fusión y a enfocar sus esfuerzos en fortalecer individualmente los ministerios, asegurando así una educación de calidad y alineada con los desafíos actuales del país.

La dirigente concluyó la conferencia, en la que le acompañaron los vicesecretarios de Educación Superior, Mery Rosa García, Julio Peña, Raúl Hernández y, Dione Rufino, haciendo un llamado al gobierno y a la sociedad a fortalecer el respaldo a ambos ministerios para asegurar la correcta implementación de políticas públicas que promuevan el desarrollo educativo de la República Dominicana. “Es necesario reforzar el apoyo a estas instituciones para que nuestro país pueda avanzar y posicionarse en el lugar que merece dentro de América Latina, con ciudadanos educados y preparados para enfrentar los retos del siglo XXI”, enfatizó Melo.