Gloria Reyes y embajador de Korea encabezan primer palazo para construcción de un CSC en Hatillo Palma

Montecristi, R,D.- La directora de Desarrollo Social Supérate, Gloria Reyes, y el embajador de Corea en República Dominicana, Sangryul Lee, encabezaron la delegación que el pasado viernes, en un acto simbólico, dieron el primer palazo para la construcción del Centro de Superación Comunitaria Hatillo Palma, Montecristi.

El CSC Hatillo Palma, Montecristi forma parte del proyecto “Fortalecimiento de las Capacidades para el Empoderamiento de las Mujeres a través de la Educación y Formación Técnica y Profesional (EFTP) y la Incorporación de la Perspectiva de Género en República Dominicana”, el cual es ejecutado gracias a la alianza entre la DDSS y la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA, por sus siglas en inglés).

El proyecto también contempla la construcción de otro Centro de Superación Comunitaria en San Cristóbal, con el objetivo de fortalecer las capacidades socioeconómicas y mejorar el estatus social de mujeres dominicanas a través de la formación para la empleabilidad, el emprendimiento y la sensibilización sobre la igualdad de género.

En su intervención, la directora de Desarrollo Social Supérate, Gloria Reyes, destacó que con esta iniciativa se fortalecerá la integración de las mujeres en el mercado laboral, así como impulsar su desarrollo y el de sus comunidades.

Reyes indicó que además de mejorar el acceso de las mujeres a la formación técnico profesional, “la obra que dejaremos instalada será fundamental para conquistar el mayor grado de desarrollo social y económico posible en todos los hogares”.

Agradeció la donación del terreno al empresario Alberto Souffront y afirmó que al momento de identificar un lugar para la construcción del CSC Hatillo Palma tomaron en cuenta lo dicho por el presidente Luis Abinader: “es necesario llegar a comunidades más apartadas; a la comunidad más apartada debemos llegar con servicios públicos, llevar el desarrollo”.

En tanto, el diplomático surcoreano afirmó que la autonomía económica de las mujeres es la base para la sostenibilidad de la sociedad.

“El empoderamiento de las mujeres vulnerables de República Dominicana, mediante la superación económica, abrirá nuevas puertas a su futuro. Tanto mi país, Korea, como la República Dominicana entienden que la formación vocacional es relevante para el crecimiento económico y el empoderamiento de las mujeres”, insistió.

Asimismo, la viceministra de Cooperación Internacional del Ministerio de la Presidencia, dijo que este proyecto marca el inicio de un cambio trascendental en la vida de muchas mujeres. “Este centro, con una inversión de más de 7 millones de dólares, será un símbolo de esperanza para las mujeres de Montecristi, a través de la educación”.

CSC Hatillo Palma

El terreno para la construcción del Centro de Superación Comunitaria Haitllo Palma, Montecristi fue donado por el empresario Alberto Souffront, y como explicó Lisbeth González, directora de Infraestructura de la Dirección de Desarrollo Social Supérate, la construcción será de dos niveles con aulas preparadas para los cursos que serán impartidos por el Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), “además de áreas infantiles para que los hijos y las hijas de las mujeres estén cuidados mientras las madres reciben la capacitación”.

El acto del primer palazo para la construcción del CSC Hatillo Palma contó con la presencia de la directora de KOICA, Sook Jin Byun; el alcalde de Hatillo Palma, Víctor Espinal, y la diputada Johanny Martínez.