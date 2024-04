Graves acusaciones de multimillonario desfalco en combustible a la Policía, según Rafael Guerrero

Por William Perdomo

El comunicador Rafael Antonio Guerrero acusó al Mayor Generales Ramón Antonio Guzmán Peralta, director de la Policía Nacional, y al Mayor Omar Cabrera Reyes, de supuestamente haberse apropiado de más de 1,000 millones de pesos en combustible de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett). Además, advirtió que se estarían preparando para cometer otro desfalco en la institución del orden.

Las graves denuncias fueron realizadas por Guerrero el pasado jueves en su programa «Corrupción al Desnudo», transmitido por YouTube y otras redes sociales.

El video, al momento de esta publicación, acumulaba 63,513 visitas y 4,500 «me gusta».

Según el abogado e investigador periodístico, llevará el caso ante la procuradora general adjunta Yeni Berenice Reynoso, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, para iniciar un proceso de querella contra los altos oficiales señalados.

Guzmán Peralta, un policía con 37 años de carrera, fue designado director de la Policía Nacional tras desempeñarse como director de la Digesett.

Por su parte, el general Latif Miguel Mahfoud Rodríguez, actual director central de Soporte y Servicios de la Policía, también fue mencionado por Guerrero en las acusaciones de supuesta corrupción.

En su programa, el comunicador expresó: «Ustedes no me van a obligar a mí a que yo tenga que recibir dinero para callarme la boca, porque ustedes son muy come ‘M…’, comenzando por el jefe de la Policía y por el otro come ‘M….’ del general Mahfoud Rodríguez, ustedes son dos bandidos».

Guerrero aseguró que Mahfoud Rodríguez, cuando era director de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET), creó una compañía de grúas para brindar servicios a la institución, una acción que, según denunció, le corresponde al Estado Dominicano.

«A mi se me respeta coño, los ladrones, sinvergüenzas y bandidos son ustedes», manifestó Rafael Guerrero.

«Señor Presidente, al país y al mundo, se robaron más de 1, 000 millones de pesos en combustible de la Digeset», exclamó.

El comunicador advirtió al presidente Luis Abinader sobre la situación y amenazó con acudir a la Cámara de Cuentas para solicitar una auditoría si no se toman medidas al respecto.

«Así no se puede manejar una institución, así no se puede, Señor Presidente, manejar un país con gente robándose el dinero a los dominicanos a pecho abierto», enfatizó Guerrero.

Cabe mencionar que Guzmán Peralta estuvo asignado a la avanzada de seguridad del presidente Abinader durante su campaña presidencial en 2020, cuando ostentaba el rango de coronel.

En ese año, Guzmán Peralta fue apresado en un allanamiento a su residencia, acusado de participar en un supuesto sabotaje al voto automatizado que provocó el colapso de las elecciones.

Fue descargado más adelante por insuficiencia de pruebas, mientras que la investigación al supuesto sabotaje no prosperó.

A continuación el video del programa «Corrupción al Desnudo», donde Rafael Guerrero da sus declaraciones