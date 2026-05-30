Hablar sin pruebas tiene consecuencias

La comunicación no puede ser un refugio para la difamación, ha llegado el fin de la impunidad digital y la odiosa práctica de opinar primero, luego destruir y nunca se verifica nada.

Por Carlo Lara

La condena impuesta a la comunicadora Tamara Martínez a tres meses de prisión por la Segunda Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, tras ser encontrada culpable de difamación e injuria en perjuicio de la también comunicadora, Gabi Desangles, debe provocar una profunda reflexión en todos los, comunicadores, influencers y creadores de contenido de todas las áreas de la República Dominicana.

Este caso marca un precedente importante en momentos en que las plataformas digitales y las redes sociales han sido convertidas, muchas veces, en escenarios de ataques personales, campañas de odio, especulación irresponsable y acusaciones sin pruebas.

Durante años, muchas personas han interpretado la libertad de expresión como una licencia para destruir reputaciones, humillar públicamente y fabricar historias sin ningún tipo de consecuencia legal o moral. Sin embargo, esta sentencia deja claro que la libertad de expresión tiene límites y que esos límites comienzan donde se violan la dignidad, la honra y el derecho al respeto de los demás.

Las declaraciones emitidas por Tamara Martínez contra Gabi Desangles, consideradas temerarias y sin fundamentos por los tribunales, deben servir de ejemplo para quienes utilizan los medios digitales como instrumentos de extorsión, chantaje, difamación y descrédito personal. Lo ocurrido demuestra que ningún micrófono, cámara o plataforma digital puede colocarse por encima de la ley.

Cuando gran parte de la sociedad escuchó las graves acusaciones realizadas contra Gabi Desangles, muchos se preguntaron inmediatamente: ¿Dónde están las pruebas? ¿Cuáles son las fuentes? ¿Qué investigación sustentaba semejantes afirmaciones? Y precisamente ahí radica uno de los grandes problemas de esta nueva etapa de la comunicación digital: se opina primero, se destruye después y nunca se verifica nada.

Hoy cualquiera con un teléfono celular, un canal de YouTube o una cuenta en redes sociales se autodenomina comunicador, sin comprender que comunicar implica responsabilidad, ética, preparación y compromiso con la verdad. La comunicación no puede convertirse en el desahogo emocional de personas llenas de odio, resentimiento o frustración personal.

Muchos de los llamados “influencers” y figuras digitales han degradado el ejercicio de la comunicación, utilizando las plataformas para insultar, humillar, inventar conflictos y monetizar el escándalo.

Han confundido popularidad con credibilidad y audiencia con autoridad moral. Lo más preocupante es que parte de la sociedad ha normalizado ese comportamiento tóxico, permitiendo que el morbo y el espectáculo sustituyan el periodismo serio y responsable.

Por eso esta sentencia merece ser reconocida. No porque represente la derrota de una persona, sino porque envía un mensaje contundente a toda la sociedad: los medios de comunicación no son un refugio para la difamación. No se puede utilizar una plataforma digital para destruir la imagen de otro ser humano sin asumir consecuencias.

La decisión del tribunal también fortalece el respeto a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, normativa que sanciona la difusión de contenido difamatorio e injurioso a través de medios electrónicos y plataformas digitales. Durante mucho tiempo, muchos pensaron que las redes sociales eran territorio libre para el abuso verbal y la agresión mediática. Hoy queda demostrado que no es así.

Como periodistas responsables, debemos defender la libertad de expresión, pero también debemos defender la ética, la verdad y el respeto. El periodismo no consiste en hablar más duro ni en generar más escándalos; consiste en investigar, verificar, analizar y comunicar con responsabilidad.

Esta nueva generación de comunicadores necesita entender que antes de emitir una acusación debe existir un ejercicio serio de investigación. La información no puede basarse en rumores, emociones personales o conflictos privados. La comunicación debe utilizarse para orientar, educar, sensibilizar y aportar valor a la sociedad, no para destruir vidas.

Gabi Desangles ha dado un ejemplo importante al llevar este caso hasta las últimas consecuencias legales. Su lucha envía un mensaje claro a todas las víctimas de difamación: sí es posible defender la honra y la dignidad a través de la justicia.

Aplaudimos esta decisión judicial porque representa un paso firme contra la irresponsabilidad mediática. Ojalá este caso sirva para que muchos entiendan que la comunicación no es un juego, que las palabras tienen consecuencias y que ningún medio debe utilizarse para sembrar odio, humillación o mentiras.

La comunicación debe volver a sus principios fundamentales: la verdad, la ética y el respeto humano.