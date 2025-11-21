Hospital Doctor Ángel Contreras opera totalmente a oscuras, con falta de insumos y equipos especializados

Por Amaurys Florenzan

La denuncia la hace el presidente del Movimiento Rebelde, Juan Hubieres, quién filtró hoy a los medios de comunicación un video dónde se muestra el descuido y la precariedad con que opera el hospital Angel Contreras en Monte Plata.

En el video se observa el hospital totalmente a oscuras por la falta de energía eléctrica y los pacientes siendo asistidos sólo con la linterna de un celular.

Hubieres dijo que tras denunciar días pasados, el «colapso del sistema de salud en la provincia Monte Plata»; ha recibido múltiples denuncias de ciudadanos que asisten a los distintos centros de toda la red hospitalaria de la zona.

Explicó que solo del Hospital Municipal Doctor Ángel Contreras, las denuncias que recibe van desde la falta de medicamentos, la falta de camas para ingresar a los pacientes que obliga a ser atendidos en camillas por más de 3 días, hasta apresamientos para mujeres que van en busca de atención médica en reiteradas ocasiones.

Dijo que los apagones eléctricos son constantes en el hospital, lo que hace imposible muchas veces el trabajo eficiente de los médicos y pone en riesgo la vida de los pacientes.

Ante la situación, acusó a Mario Lama y la institución que dirige de provocar el descalabro de los hospitales conjuntamente con Senasa.

«Pues no lo suplen de medicamentos, ni de insumos médicos para que el personal pueda desarrollar su labor de forma digna y dar un trato humano a los pacientes»: puntualizó Hubieres.

El también exdiputado, señaló que la política que dirige Mario Lama, desde el Servicio Nacional de Salud es en favor de los grandes centros comerciales de medicina privada, para que colapse todo del sistema hospitalario del país.