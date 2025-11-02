INAIPI activa protocolo de protección infantil ante fenómenos atmosféricos

Fuente externa

Santo Domingo, República Dominicana.– La directora ejecutiva del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), Josefa Castillo Rodríguez, dispuso la activación del protocolo institucional de prevención y protección infantil ante los fenómenos atmosféricos que inciden en el territorio nacional, con el propósito de resguardar la vida y la seguridad de los niños y las niñas de 0 a 5 años que reciben servicios en los centros del instituto.

Castillo Rodríguez instruyó al personal administrativo y coordinadores de los centros a cumplir de manera estricta las disposiciones establecidas en dicho protocolo, que orienta las acciones a seguir según los niveles de alerta emitidos por las autoridades competentes.

“Esas alertas serán aplicadas en los territorios donde se den los informes oficiales de las alertas y en los centros que se vean en situaciones de riesgo o peligro”, expresó la titular del INAIPI.

De acuerdo con las normas institucionales, cuando el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) declara alerta roja en las zonas donde operan los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) y los Centros de Atención a la Familia y la Infancia (CAFI), las labores se suspenden temporalmente hasta nuevo aviso, como medida preventiva.

En caso de alerta amarilla, se restringe la asistencia de los infantes a los centros, mientras el personal permanece en sus puestos realizando labores internas para asegurar el correcto funcionamiento y la protección de las instalaciones.

Asimismo, ante una alerta verde, se mantiene la asistencia regular de los niños y las niñas, y el personal continúa con sus funciones habituales, permaneciendo atento a los boletines y recomendaciones de los organismos de prevención y socorro.

“Hemos instruido a todo nuestro personal a cumplir rigurosamente los protocolos de prevención establecidos, con el fin de proteger la salud, la seguridad y la integridad de los niños y las niñas que atendemos en nuestros centros a nivel nacional”, manifestó la titular del INAIPI.

La funcionaria explicó que estas medidas se adoptan en correspondencia con las alertas emitidas por el COE, que exhortó a la población a mantener la precaución, debido a que las lluvias continuarán durante las próximas 24 a 48 horas, según el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET).

“Con estas acciones, el INAIPI reafirma su compromiso con la seguridad, el bienestar y la protección integral de la primera infancia, así como con la salvaguarda de sus colaboradores, en cumplimiento de su misión institucional y de las disposiciones del presidente Luis Abinader Corona”, concluyó Castillo Rodríguez.