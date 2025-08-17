Indexación a los salarios de empleados públicos

Por Juan Lopez

Al reflexionar sobre el continuo aumento de los principales productos de la canasta familiar básica, en especial los imprescindibles para la alimentación, y porque los salarios de los empleados públicos han estado frisados, hace más de 7 años (abril de 2019), cuando se hizo el último aumento de salarios al personal que labora en las instituciones públicas.

Una indexación a los salarios de los empleados públicos se justifica porque, actualmente, el primer quintil, en el que se ubican las familias de menos ingresos, tiene un valor de RD$27,828.58; mientras los costos de los 3ero. Y 4to. quintiles, supuestamente para la clase media, se elevaron a RD$36,363.75 y RD$42,926.28, respectivamente. El costo de la canasta básica familiar nacional se disparó a RD$46,728.50; y la inflación se incrementó en 3.40 %, el pasado mes de julio.

En atención a esa situación económica, el presidente Abinader, en el conversatorio que realizó con los comunicadores del grupo Corripio, el pasado 6 de agosto, reconoció lo siguiente: “El salario mínimo (RD$10,000.00) que actualmente reciben los empleados del sector público es indignante».

La situación de los empleados de los ayuntamientos es mucho más “indignante”: En la mayoría, ¡el salario mínimo está por debajo de los 10 mil pesos!

Esa realidad económica que golpea, duramente, a las familias cuyos ingresos provienen de empleados públicos, también justifica que, en lo que resta de este 2025, el gobierno realice una adecuada y necesaria indexación a los salarios para los empleados públicos. También veamos estas otras justificaciones:

1.- El Consejo Nacional de Salarios (CNS) aumentó a los empleados del sector privado los salarios mínimos no sectorizados en un 12 % a partir de abril de 2025 y 8 % para febrero de 2026.

2.- También el CNS dispuso, desde el pasado mes de junio, aumentos de los salarios mínimos para los empleados de los sectores de turismo =30 %, zonas francas =25 %, agrícolas a RD$714,00 en jornadas de 10 horas, vigilantes a RD$22,990.00.

3.- En este 2025, obedeciendo razones políticas y a la capacidad de presión que disponen; el gobierno del PRM-Abinader aumentó los salarios de los médicos, policías, militares, maestros y personal técnico de la educación preuniversitaria.

En ese contexto (aumento continuo del costo de la vida y reducción del poder adquisitivo); se levanta el justo reclamo de los profesores y empleados (activos y jubilados) de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), reivindicando que, a partir de este mes de agosto, se materialice una pertinente indexación de 30 % de sus salarios, lo cual ¡valoramos justo y necesario!

La apremiante situación económica que, realmente, está reduciendo la calidad de vida de la mayoría del pueblo dominicano, demanda que el gobierno del PRM-Abinader atienda los merecidos reclamos de aumentos de salarios para los empleados públicos, incluyendo a los trabajadores de los ayuntamientos, de los profesores y empleados de la UASD (activos y jubilados) en lo que resta de este 2025.

Esta solicitud ahora es una reiteración porque al considerarla justa y necesaria; ese merecido reclamo fue el contenido y objetivo de nuestras reflexiones que publicamos el 31 de diciembre de 2024, el 2 de marzo de 2025 y también el 11 de mayo de 2025.

Señor presidente, en atención a su coherencia política y su interés por el bien común, por justicia social y para superar las significativas limitaciones económicas que afectan la calidad de vida y dignidad de los empleados públicos que, como usted afirmó, sus “salarios mínimos son indignantes”; procede y se justifica que, en lo que resta de este año, usted disponga una indexación general para los salarios de los empleados públicos (activos y jubilados) del país. ¡Y haréis justicia!