Por Juan López

A continuación les presento un resumen de las palabras que pronuncié al poner en circulación mi libro “Reflexiones políticas, sociales y municipales”, con la participación de una nutrida representación de apreciados amigos, el pasado viernes 24 de abril, en el salón Aída Cartagena Portalatín de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña:

“Este 24 de abril es histórico. Son varias las razones para ser memorable para los dominicanos, es la principal razón por la que fue seleccionada como fecha apropiada para poner en circulación nuestro libro “Reflexiones políticas, sociales y municipales”.

Fue el 24 de abril de 1494 cuando Cristóbal Colón creó el primer ayuntamiento del continente americano, aquí, en la isla La Española. Ese primer ayuntamiento recibió el nombre de La Isabela, demarcación territorial ubicada en la actual provincia Puerto Plata.

En honor a ese acontecimiento, el 24 de abril fue declarado “Día nacional de los ayuntamientos”; y en este libro abordamos 46 diferentes temáticas relacionadas con los gobiernos municipales, popularmente conocidos como los ayuntamientos.

El otro motivo, no menos importante, para poner en circulación este libro en el día de hoy, se debe a que estamos conmemorando el 61 aniversario de la gesta patriótica de la “Revolución de abril de 1965”, acontecimiento político e histórico ante el cual nos inclinamos reverentes.

“Las guerras o revoluciones son las versiones armadas de la política”, y aquí, en esta edición se encuentran 112 reflexiones políticas sobre diferentes acontecimientos socio-políticos que se escenificaron en nuestro país, desde 2015 hasta el 2024, que son abordados en sus respectivos contextos.

Los otros 22 temas que completan el contenido de este libro se refieren al accionar de diferentes organizaciones de la sociedad civil que, actuando en calidad de grupos de poderes fácticos, ejercieron sus influencias para determinados objetivos ante los gobiernos nacionales y municipales, desde 2015 hasta 2024.

Esas son las justificaciones para considerar propicia esta simbólica fecha para los dominicanos: 24 de abril, día nacional de los ayuntamientos y de la conmemoración del 61 aniversario de la gesta patriótica de la “Revolución de abril de 1965”.

Es decir, los 180 temas que contiene este libro están, transversalmente, relacionados o vinculados con el histórico significado del 24 de abril de los dominicanos como consecuencia de las cotidianidades, conflictos y soluciones de las actividades políticas, sociales y municipales en la República Dominicana.

Originalmente, en formas esporádicas había realizado varias publicaciones en diferentes medios de comunicación. Sin embargo, en la primera semana de diciembre de 2015, empecé a formalizar las publicaciones de los resultados de dichas reflexiones a través de diferentes artículos, gracias a emotivas sugerencias del fallecido alcalde Juan de los Santos (nuestro inolvidable Alcalde Juancito), quien me exhortó a escribir con más frecuencia, después de leer uno de mis artículos publicado en el periódico “Ciudad Oriental”.

¡Oh, paradoja de la vida, una semana después de esa exhortación, se produjo la trágica muerte del Alcalde Juancito! Como si fuera una penitencia, a partir de esa partida a destiempo, todos los domingos publicamos dichas reflexiones.

Actualmente, 12 periódicos me distinguen con la publicación de esas reflexiones que aparecen los domingos o lunes; por lo cual aprovecho la ocasión para manifestar nuestros sinceros agradecimientos a los directores de esos importantes medios de comunicación.

Por reiteradas recomendaciones del compañero y mejor amigo Pedro Suárez, procedí a recopilar el conjunto de reflexiones que se habían publicado, las que organicé por temáticas afines y en orden cronológico. Al principio se prepararon 320 de esas reflexiones que, además de los temas políticos, sociales y municipales, también contenían reflexiones sobre temas económicos, sobre educación, patrióticos e internacionales.

Las pertinentes sugerencias del editor, compañero Pedro Suárez, en este libro solo aparecen temas de contenidos políticos, sociales y municipales, desde 2015 hasta 2024, organizados en los siguientes bloques:

1. Reflexiones ante la muerte del Alcalde Juancito.

2. Reflexiones sobre política de alianzas electorales.

3. Reflexiones sobre el PLD, sus crisis, sus triunfos y los gobiernos PLD-Danilo.

4. Reflexiones sobre el actual gobierno del PRM-Abinader.

5. Reflexiones sobre los procesos reduccionistas de los partidos PRD y PRSC.

6. Reflexiones sobre las elecciones de 2020 y 2024.

7. Reflexiones sobre acciones políticas de grupos de poderes fácticos.

8. Reflexiones sobre temas sociales

9. Reflexiones relacionadas con la municipalidad dominicana.

No obstante mi militancia política de larga data, en cada una de las reflexiones me esfuerzo por ser lo más objetivo posible, auténtico, veraz y prudente en mis aseveraciones y críticas.

En las exposiciones utilizamos procedimientos didácticos en las diferentes reflexiones con el expreso propósito de facilitar la comprensión de las ideas, objetivos y sugerencias que, en cada reflexión, pretendemos que sean bien percibidas por quienes dediquen parte de sus tiempos a las lecturas de los mensajes que contienen mis reflexiones.

Considero oportuna la ocasión para dar sinceros testimonios de gratitud a los amigos y compañeros que, directa e indirectamente, han propiciado la edición de estas reflexiones: nuestros especiales reconocimientos para el fallecido Alcalde Juancito, para el acucioso y fallecido periodista Robert Vargas, el ex rector de la UASD, Prof. Roberto Reyna, y al editor Pedro Suárez.

Por anticipado, doy constancia de mis agradecimientos a todos los que adquieran y lean estas recopilaciones y me hagan llegar sus observaciones y sugerencias que serán bien valoradas.”