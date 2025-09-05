Indomet: Persistirán temperaturas calurosas; se esperan aguaceros locales en el interior del país

Fuente externa

Santo Domingo. – Este viernes, las temperaturas continuarán elevadas y las lluvias disminuirán en gran parte del territorio nacional, debido al alejamiento de la vaguada en altura que afectaba al país. Sin embargo, en horas de la tarde se prevén aguaceros locales acompañados de tormentas eléctricas aisladas y ráfagas de viento en provincias del interior, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

La entidad explicó que, en horas matutinas, se prevén algunos chubascos en provincias como La Altagracia, El Seibo, La Romana, San Pedro de Macorís, la Sierra de Bahoruco, San Cristóbal, María Trinidad Sánchez, Samaná y sectores del Gran Santo Domingo, producto del arrastre de nubes desde el este/sureste.

Para la tarde, se prevén aguaceros acompañados de tormentas eléctricas aisladas y ráfagas de viento hacia Monte Plata, el norte de Santo Domingo, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, el norte de Azua, sur de La Vega, Elías Piña y San Juan.

Actividad ciclónica

En cuanto a la actividad ciclónica, el Indomet indicó que mantiene bajo estricta vigilancia un sistema de aguaceros y tormentas eléctricas, asociado a una activa onda tropical localizada sobre el Atlántico tropical oriental, a varios cientos de kilómetros al oeste/suroeste de las islas de Cabo Verde.

Este sistema presenta un 60 % de probabilidad de convertirse en ciclón tropical en las próximas 48 horas, y una probabilidad cercana al 90 % en los próximos siete días, por lo que es posible que evolucione a depresión tropical a finales de esta semana o durante el fin de semana.